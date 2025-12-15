Otro puntaltense se llevó un premio millonario en un concurso de pesca

Un pescador puntaltense ganó 10 millones de pesos en un Concurso de Pesca a la Corvina de Mayor Peso, disputado ayer en Monte Hermoso.

Se trata de Federico Wagner, experimentado pescador deportivo local, que obtuvo el primero puesto del certamen organizado por Los 10 de Monte Club de Pesca, tras capturar una corvina de 4 kilos y 200 gramos.

En el segundo puesto quedó Ángel Simón (Coronel Dorrego), que con una corvina de 3,950 kilogramos se adjudicó un premio de $ 4.000.000. Y tercero resultó Guillermo Ferrero (Pigüé), quien se llevó $ 2.500.000 por sacar una pieza de 2,750 kilos.

El concurso repartía más de $ 21 millones en premios. Hubo otros 21 ganadores en diferentes categorías, como el también puntaltense Genaro Villagrán, que salió primero en Cadetes.

El mes pasado, otro pescador puntaltense se alzó con 20 millones de pesos por capturar una corvina de 2,440 kg en el balneario Marisol.