Marisol.

Un puntaltense ganó $ 20 millones por sacar la corvina más grande

Fue en el certamen de pesca organizado por el Oriente Fútbol Club.

Foto vía Lu24

Un puntaltense aficionado a la pesca deportiva y recreativa se subió al más alto escalón del podio tras capturar una corvina de 2 kilos 440 gramos, en un certamen organizado por el Oriente Fútbol Club.

Se trata del vecino Carlos Bergesio, quien se coronó campeón de la 9° Edición del Concurso 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso disputado ayer, en aguas del balneario Marisol.

El logro le valió ser el acreedor del premio mayor de $ 20 millones. Además, ganó otro premio de $ 500.000, en uno de los sorteos que se realizaban a cada hora durante la competencia.

Con 532 participantes de toda la zona que pagaron entre $ 90.000 y $ 100.000 la inscripción, el certamen repartió 50 millones de pesos en premios.

Completaron el podio el tresarroyense Sandro Olivera, con una corvina de 2 kilos 200 gramos y un premio de $ 8.000.000, y Alfredo Mariezcurrena (Claromecó), con una pieza de 1,950 kg y un galardón de 3 millones de pesos.
 

