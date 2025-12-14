Expectativas, responsabilidad y desafíos de los nuevos concejales

Natalia Miguel

[email protected]

Quienes fueron cabeza de lista en las elecciones del pasado 7 de septiembre y lograron reunir los votos suficientes, asumieron ahora su función como concejales y hablaron con La Nueva. sobre sus expectativas.

Ezequiel Lencina (La Libertad Avanza) expresó que asumió este nuevo cargo con las mejores expectativas, mucha responsabilidad y el desafío de poder transmitir lo que la sociedad requirió mediante el voto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, señaló que “buscaré darle la impronta técnica de mi formación a todo lo que está por venir”.

El Concejo Deliberante, por su actual conformación, con una mayoría de La Libertad Avanza “tiene un fuerte tinte nacional. Pero, por otro lado, hay un crisol de partidos con Potencia, Bien Común, Juntos. Creo que será más que interesante la dinámica y el poder llegar a acuerdos”.

“Desde el legislativo, podemos acercar alternativas, estar en el marco de la fiscalización, el control y llevar ante el Ejecutivo una focalización y una relevancia de situaciones que requieran un tratamiento prioritario, ante otras cuestiones que tal vez el Ejecutivo tenga en su agenda”, mencionó Lencina.

En tanto el doctor Julián Pereya (Alianza Fuerza Patria) dijo que “se siente muy contento por esta función que le toca llevar adelante. En particular, para mí asumir nuevamente en este cargo tiene una connotación especial porque se trata de representar a cada uno de los rosaleños, más allá de sus votos. Tenemos el deber y la obligación de respetar ese legado y así será”.

“Es un Concejo difícil siendo minoría, pero también es un desafío. Nosotros ya estamos acostumbrados. Haremos nuestro aporte como bloque oficialista, pero también entendiendo que hay circunstancias para consensuar”.

“Es verdad que los vecinos necesitan de todo. Nuestro intendente hace dos años que está en funciones, con un montón de dificultades tanto de lo nacional como provincial, y considero que está gestionando muy bien”, subrayó.

Y agregó: “Obviamente nos damos cuenta, porque también somos vecinos, que faltan cosas por hacer. Sin embargo, estoy convencido que aquello que los vecinos pretendemos se va a realizar”.

Por su parte, el doctor Carlos Gabbarini (Potencia) sostuvo que regresa al CD contento y con muchas expectativas.

“No es fácil llegar al CD. En mi caso, fue algo soñado y con mucho trabajo, sin estructura, con algo desconocido, me ofrecí al vecino para ser su representante y hoy me llena de satisfacción y responsabilidad el apoyo recibido".

“Este es el paso inicial de Potencia para una apuesta más fuerte dentro de dos años. Es un partido nuevo, liderado por María Eugenia Talerico. La idea es que empiece a crecer, participar en la política nacional y, sobre todo, lo que nos interesa a nosotros, en la política provincial”, manifestó.

Respecto a las inquietudes de la comunidad, indicó que “cuando se asume esta responsabilidad se representa al vecino, y el concejal se convierte en el intermediario entre el frentista y el Ejecutivo. No venimos a hacer una oposición por oposición misma, sino que a aportar”.

“Tengo experiencia, y mucha, en la gestión -como secretario de Salud en el gobierno anterior-. Para mi es extremadamente importante porque sé lo que se puede pedir y lo que no. Esperamos que haya diálogo entre ambas partes”, puntualizó.

La conformación del cuerpo deliberativo

Asumieron su cargo como concejales Ezequiel Lencina, Nahuel Ison Ponce y Santiago Maidana (LLA), Gabriela Ciavatta (también de la Libertad pero que pasaría al PRO); Carlos Gabbarini (Potencia) y Julián Pereyra (quien había reemplazado a Rodrigo Sartori, hoy secretario de Gabinete, por Fuerza Patria).

Renovaron su juramento Encarnación Quiroga (LLA), Andrea Vogel (Potencia) y Virginia Giorno (Alianza Fuerza Patria).

Continuarán: Paula Bermejo y Melisa Martín (Fuerza Patria), Daniel Medina (Bien Común), Liliana Taboada (UCR), Jorge Torres (Juntos), Natalia García Luna (PRO), y Josefina Olivera, Juan Di Carlo y Pablo Gómez (LLA).