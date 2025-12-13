Estado de las banquinas y deterioro del asfalto en las rutas

Considerando la situación crítica de seguridad vial en los corredores que atraviesan el distrito de Coronel Rosales, particularmente las rutas nacionales 229 y 249, el puente de enlace (“puente naranja”) entre RN 229 y RN 3, el tramo de la ruta 3 en dirección a Bahía Blanca, y el camino provincial 113/02 (acceso a Pehuen Co), la concejal radical Liliana Taboada presentó un proyecto en el Concejo Deliberante mediante el cual plantea hacia Vialidad Nacional, Distrito 19 y, por su competencia, a las autoridades nacionales correspondientes, la reparación urgente, mantenimiento integral y recomposición estructural de esos sectores.

En detalle, la edil mencionó:

* Las banquinas de la rutas 229 y 249 y los accesos del puente de enlace, entre las rutas 229 y 3.

* El tramo de la ruta nacional 3 en dirección a Bahía Blanca, por el avanzado deterioro que presenta, con presencia de pozos, baches y deformaciones.

* El camino provincial 113/2 (acceso a Pehuen Co), en los tramos que presenten deficiencias de afirmado, banquinas o señalización, que requieran intervención inmediata para garantizar la seguridad vial.

“Se debe remitir copia de este pedido al intendente municipal Rodrigo Aristimuño, al Ministerio de Infraestructura de la Nación, y a la autoridad vial provincial competente, para su conocimiento y coordinación de las gestiones pertinentes”, agregó.

Taboada sostuvo luego que en las rutas 229 y 249 se observan banquinas deterioradas, erosionadas, invadidas por pastizales y en varios sectores inexistentes, afectando la maniobrabilidad y aumentando el riesgo ante cualquier imprevisto.

Indicó que el denominado “puente naranja” funciona como un nodo estratégico entre las rutas 229 y 3, y al descender desde allí hacia la ruta 3 se presenta una marcada falta de visibilidad, dificultando advertir la presencia de vehículos que circulan por la traza principal, lo cual constituye un punto de alto riesgo vial.

Sostuvo también que el tramo de la ruta nacional 3 desde Punta Alta hacia Bahía Blanca se encuentra lleno de pozos, baches, roturas y deformaciones, obligando a maniobras bruscas y poniendo en riesgo a usuarios y transporte.

En tanto mencionó que el camino provincial de acceso a la localidad balnearia de Pehuen Co es un corredor clave para el tránsito local y turístico, y presenta sectores con falta de mantenimiento que agravan la inseguridad vial, especialmente en temporada alta, con pastizales de más de un metro de alto.

“El mantenimiento, reparación y adecuación de estos sectores es competencia de las autoridades correspondientes -Vialidad Nacional en el caso de las rutas nacionales y provincia/concesionarias cuando corresponda-. Es indispensable la coordinación interinstitucional para asegurar intervenciones urgentes”.

“El Honorable Concejo Deliberante -continuó la edil de la UCR- tiene el deber de acompañar los reclamos de la comunidad, visibilizar las situaciones de riesgo y promover gestiones ante los organismos competentes”, finalizó.