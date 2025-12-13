Egresaron nuevos agentes para la Policía de Establecimientos Navales

Se llevó a cabo el acto de egreso del personal de la Policía de Establecimientos Navales (PEN), frente al edificio de la Comisaría de Puerto Belgrano.

El acto fue presidido por el Jefe de la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), Capitán de Navío Rodrigo Gabriel Márquez, quien estuvo acompañado por el Jefe de la PEN, Capitán de Fragata Carlos Javier Beltrán, y el Jefe de la Comisaría de la PEN, Comisario Inspector Luis Alberto Coronel.

Estuvieron presentes efectivos de la Institución, familiares y amigos de los flamantes agentes segundos de la PEN.

Tras el ingreso de las autoridades y el saludo a los presentes, se dio lectura a la orden transitoria sobre la finalización del Curso de Capacitación Policial.

A continuación, se entregaron reconocimientos a los agentes que se destacaron a lo largo del curso. El mejor promedio fue para el Agente de Segunda Carlos Nahuel Oña, y la mejor aptitud fue para la Agente de Segunda Victoria García.

Posteriormente, el capellán castrense Luis Toya, efectuó una invocación religiosa y bendijo los diplomas de los recién graduados. El acto prosiguió con la entrega de los diplomas a los egresados por parte de las autoridades navales y de la PEN.

En tanto arribaron a la Base Naval Puerto Belgrano las lanchas de instrucción de cadetes "Ciudad de Berisso y "Ciudad de Ensenada”, dependientes de la Escuela Naval Militar y con más de 25 cadetes cada una, quienes se adiestraron en navegación.

Fuente: Gaceta Marinera.