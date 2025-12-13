Se habilitó oficialmente hoy la temporada veraniega en Pehuen Co
El acto fue presidido por el intendente Rodrigo Aristimuño.
Pehuen Co abrió sus puertas oficialmente esta mañana para la temporada veraniega 2025/2026.
El acto se llevó adelante en la rotonda de ingreso a la localidad y luego, en la costa, se realizó la bendición de las aguas y un simulacro de rescate.
El encuentro fue presidido por el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, quien estuvo acompañado por el titular de Turismo a nivel local, Fernando García, entre otras autoridades, personal de seguridad y vecinos.
Además, de las palabras formales de bienvenida, se recibió a los primeros viajeros de hoy, a quienes se les entregaron presentes.