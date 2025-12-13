Se habilitó oficialmente hoy la temporada veraniega en Pehuen Co

Pehuen Co abrió sus puertas oficialmente esta mañana para la temporada veraniega 2025/2026.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El acto se llevó adelante en la rotonda de ingreso a la localidad y luego, en la costa, se realizó la bendición de las aguas y un simulacro de rescate.

El encuentro fue presidido por el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, quien estuvo acompañado por el titular de Turismo a nivel local, Fernando García, entre otras autoridades, personal de seguridad y vecinos.

Además, de las palabras formales de bienvenida, se recibió a los primeros viajeros de hoy, a quienes se les entregaron presentes.