Punta Alta.

Se habilitó oficialmente hoy la temporada veraniega en Pehuen Co

El acto fue presidido por el intendente Rodrigo Aristimuño.

Fotos: Rolando Ramos-La Nueva.

Pehuen Co abrió sus puertas oficialmente esta mañana para la temporada veraniega 2025/2026.

El acto se llevó adelante en la rotonda de ingreso a la localidad y luego, en la costa, se realizó la bendición de las aguas y un simulacro de rescate.

El encuentro fue presidido por el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, quien estuvo acompañado por el titular de Turismo a nivel local, Fernando García, entre otras autoridades, personal de seguridad y vecinos.

Además, de las palabras formales de bienvenida, se recibió a los primeros viajeros de hoy, a quienes se les entregaron presentes.

 

