La Armonía, con un golazo del “Chori” Vega, ascendió a la A

Cuando parecía que todo se definía otra vez en los penales, David Vega sacó un conejo de la galera y marcó un verdadero golazo para que La Armonía derrote a Comercial 1 a 0 y logre el ansiado ascenso a Primera.

El “Chori” anotó el gol de la victoria con la de palo, la derecha, cuando el cotejo se moría. Iban 49 minutos del segundo tiempo y todo parecía encaminado al empate sin emociones.

Así, el elenco de “Fito” Cuello recupera si sitial en la máxima división, mientras que el portuario deberá jugar la Promoción ante San Francisco.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mejor el portuario

En la primera etapa, el equipo portuario trató de tomar la iniciativa. Y con el correr de los minutos, al menos tuvo el monopolio del balón y jugó mucho más tiempo en campo rival.

Sin hacer una maravilla, el conjunto de “Cacho” Silenzi tuvo algunas aproximaciones, pero sin tanta profundidad.

Por su parte, el velezano abusó demasiado de los pelotazos y los delanteros Muzi y Vallejos quedaron muy aislados de los mediocampistas.

De a poco, los de White llegaron con más continuidad. Un centro-arco de Mateo Silenzi cruzó por todo el área menor, un remate de larga distancia de Cartés se fue apenas ancho sobre el ángulo superior izquierdo y Orozco no pudo sentenciar de cabeza en un tiro de esquina.

Y ya en la recta final, en un córner, Marino salvó tras una salida en falso de Torres y una posterior pifia de Carta contra su propia valla.

Además, un tiro libre de Rachi se fue cerca del palo derecho del 1 velezano y luego Torres respondió bien ante un disparo de afuera del propio Rachi.

En contrapartida, Sanhueza prácticamente no entró en juego. La Armonía no pudo sumar pases, se lo vio sin cambio de ritmo y nunca pudo sacar una contra prometedora.

Cambió la imagen

El velezano cambió las formas y los argumentos futbolísticos en los segundos 45 minutos, sobre todo en la recta final de esa etapa.

Más allá de que el elenco whitense trató de mantener la manija del cotejo, La Armonía comenzó a mejorar paulatinamente.

Los cambiaron le hicieron bien y empezó a dividir más la pelota, pero acentuó el dominio territorial en el último cuarto hora.

Cartes no conectó por muy poco un tiro libre de Rachi y Sabugo respondió con un centro al primer palo que controló bien Sanhueza.

Comercial fue perdiendo jugadores importantes como Coronel y Rachi –además de un desgastado Giamberardino-- y perdió definitivamente la pelota.

En contrapartida, Scalco la puso debajo de la suela y el velezano se le fue a las barbas.

De cualquier manera, mientras Orozco y Giordano bancaban atrás los embates del conjunto de "Fito" Cuello.

Y cuando se venía el pitazo final, emergió la figura del “Chori”, quien giró y metió un remate bombeado de derecha para decretar la victoria y el ascenso.

Así, recuperó su sitial de privilegio en la elite del fútbol liguista.

La síntesis

LA ARMONIA 1

Ig. Torres 6

Mendoza 6

Marino © 7

Carta 5

Antón 5

Gil 6

F. Cuello 6

D. VEGA 8

J.M. González 5

Vallejos 5

Muzi 5

DT: R. Cuello

COMERCIAL 0

Sanhueza 5

Cartés 6

Orozco 7

Giordano 6

Kessler © 5

M. Silenzi 5

N. Gómez 6

Giamberardino 6

Rachi 6

J.P. Coronel 5

N. Romero 5

DT: G. Silenzi

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Vega (LA), a los 49m.

CAMBIOS. 45m. Sabugo (6) por J.M. González, 58m. O. Herrera (6) por Antón, 77m. Scalco por Vallejos y 95m. Guitlein por Muzi, en La Armonía; 62m. A. Gil (6) por J.P. Coronel, 65m. Pollio por Rachi y 79m. Brizzi, Arango y Ferreyra por M. Silenzi, Giamberardino y Kessler , en Comercial.

ARBITRO. Juan Manuel Vega (5)

CANCHA. Liniers (buena).

Sin sentido

El operativo policial, a cargo del comisario Lombardo, no dejó que la prensa –debidamente acredita con nombre, apellido, DNi y medio— no ingrese con equipo de mate a la zona de cabinas. Insólito.