Argentina U17, dirigido por el bahiense Mauro Polla, jugará la final del Sudamericano

El seleccionado argentino U17, dirigido por el bahiense Mauro Polla, se clasificó este sábado a la final del campeonato Sudamericano que se juega en Asunción.

Argentina derrotó a Venezuela por 66-45 y además de asegurar un lugar en la definción, también selló su boleto para la AmeriCup U18 del año próximo.

Los dirigidos por Polla ganaron con parciales de 18-10, 31-24 y 50-38, en cotejo disputado en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Asunción.

Los mejores del conjunto albiceleste fueron Benjamín Pettovelo (15 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias), Joaquín Céliz (8 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias en 14m.) y Román Moravansky (11 puntos, con 3-5 en triples y 4 recobres).

La restante semifinal la juegan en estos momentos Uruguay y Brasil.