Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 14 de diciembre

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 14 de diciembre una temperatura mínima de 20 grados centígrados y una máxima de 27 para Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado y algo ventoso. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas regulares del sector Oeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo cálido con nubosidad variable. El viento será moderado del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta va a ser alto con visibilidad buena.

La noche será templada con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 20 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento regular del sector Oeste en disminución a moderado y rotando al Sudeste. Temperatura 17/23.-

ZONA VENTANIA: Fresco y algo ventoso a templado. Descenso de la temperatura. Viento regular del sector Oeste. Temperatura 15/23.-

GUAMINI: Fresco y algo ventoso a cálido. Descenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del Sudoeste. Temperatura 15/26.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento regular del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 13/24.-

NEUQUEN: Fresco y ventoso a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento fuerte del Sudoeste. Temperatura 12/25.-