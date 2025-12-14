Accionar contra los basurales y el riesgo de eventuales incendios

El concejal Daniel Medina, del bloque Bien Común, presentó un proyecto que procura la necesidad de prevenir incendios en áreas de difícil acceso y aumentar la concientización contra la formación de basurales en dichos sectores.

La iniciativa que plantea la necesidad de crear un tipo de falta especial contra quienes arrojen basura en sitios alejados del casco urbano –en donde la acción de la defensa civil y los bomberos tiene mayor tiempo de demora- se basa en estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según Medina, “el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre y representan los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, y la preparación de áreas de pastoreo con fuego entre otros puntos”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El concejal vecinalista expresó que “en nuestro distrito existen numerosos reclamos vecinales por los residuos arrojados clandestinamente en el denominado camino del Puente Negro o también en el camino de la Martina, sin que se cuente con una normativa específica que considere como un agravante arrojar residuos en sitios de difícil acceso en donde, además, el riesgo ambiental de siniestros de magnitud es sumamente mayor".