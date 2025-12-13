Tiroteo en una universidad de Estados Unidos dejó varios heridos

Varias personas resultaron heridas de bala el sábado en el área de la Universidad Brown, informó la Policía de Providence, Rhode Island.

La institución emitió una alerta por tirador activo e instó a estudiantes y personal a refugiarse durante el segundo día de los exámenes finales.

Las autoridades no divulgaron de inmediato detalles sobre la condición de las víctimas, ni sobre las circunstancias del tiroteo.

Funcionarios de la universidad informaron inicialmente a estudiantes y empleados que un sospechoso estaba bajo custodia, pero posteriormente aclararon que ese no era el caso y que la policía continuaba buscando a uno o varios sospechosos, según alertas emitidas a través del sistema de notificaciones de emergencia de Brown.

El tiroteo reportado ocurrió cerca del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el departamento de física de la universidad. Según el sitio web de la institución, el edificio cuenta con más de 100 laboratorios, decenas de salones de clase y oficinas.

La policía continuaba investigando activamente y recopilando información en el lugar de los hechos, informó Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad de Providence.

Brown es una institución privada sin fines de lucro perteneciente a la Ivy League, con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y más de 3.000 estudiantes de posgrado.

Este sábado se llevó a cabo el segundo día de los exámenes finales del semestre de otoño.