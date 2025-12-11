UNICEF busca recaudar 7.660 millones de dólares y asistir a niños en crisis durante 2026

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó este miércoles su llamamiento Acción Humanitaria para la Infancia 2026, con el que busca recaudar 7.660 millones de dólares para brindar apoyo vital a 73 millones de niños en 133 países y territorios.

El anuncio se realizó en la sede de Naciones Unidas, donde el vocero adjunto del secretario general, Farhan Haq, advirtió que los recortes de financiación global y el colapso de los servicios básicos están agravando las necesidades humanitarias, que siguen creciendo año tras año.

Haq señaló que las reducciones presupuestarias anunciadas por gobiernos donantes ya limitan la capacidad de UNICEF para llegar a millones de niños en extrema vulnerabilidad, y que los déficits de 2024 y 2025 han obligado al organismo a tomar “decisiones imposibles”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Déficits críticos amenazan programas de nutrición, educación y protección infantil

Solo en el área de nutrición, UNICEF afrontará en 2025 un déficit del 72%, lo que obligó a realizar recortes en 20 países prioritarios. En educación, un faltante de 745 millones de dólares ha dejado a millones de niños en mayor riesgo de perder acceso al aprendizaje, la protección y la estabilidad, alertó Haq.

“UNICEF insta a los gobiernos y donantes a aumentar la financiación flexible y plurianual, apoyar a los socios locales, defender los principios humanitarios y garantizar el acceso a los niños necesitados”, expresó el portavoz.

En un comunicado, UNICEF detalló que, de los 73 millones de niños alcanzados por el llamamiento, 37 millones son niñas y más de 9 millones tienen discapacidades.

La directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell, advirtió que los niños afectados por conflictos, desastres, desplazamientos y crisis económicas siguen enfrentando “desafíos extraordinarios”. “Sus vidas están siendo moldeadas por fuerzas fuera de su control: la violencia, la amenaza de hambruna, el avance de las crisis climáticas y el colapso de los servicios esenciales”, señaló.

Russell subrayó que la crisis mundial de financiación no refleja una disminución de las necesidades, sino una brecha creciente entre el sufrimiento y los recursos disponibles, y advirtió que “los niños ya están pagando el precio de la reducción de los presupuestos humanitarios”.

Según UNICEF, más de 200 millones de niños necesitarán asistencia humanitaria en 2026. (NA)