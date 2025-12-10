Bahía Blanca | Miércoles, 10 de diciembre

El INDEC anuncia este jueves cuál fue la inflación de noviembre: por qué no lograría romper el piso del 2%

El organismo estadístico revelará a las 16 el dato del penúltimo IPC del año. Cómo seguiría la evolución de precios en los próximos meses.
 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá en la tarde de este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, con un número que según varias consultoras seguiría por encima del 2%, como se registró en los últimos dos meses.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice oficial de inflación retomó levemente la senda ascendente durante junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), marcando una tendencia que se habría mantenido durante noviembre, según estiman los analistas privados.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,2%, continuando con su desaceleración.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,4% el mes pasado, explicando que “la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados”.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central (BCRA) estima una inflación mensual de 2,3% para noviembre.

En relación a diciembre, se proyecta una inflación nivel general de 2,1% (+0,1 p.p. respecto del REM previo) y continuar un sendero mensual descendente que se extiende a mayo de 2026, hasta alcanzar 1,5%. (NA)

