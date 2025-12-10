Tensión en Venezuela: Maduro deportó al equipo periodístico de C5N

El gobierno de Nicolás Maduro deportó a un equipo periodístico de C5N integrado por los cronistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís.

El hecho salió a la luz por el propio testimonio de Salonia, quien describió la situación como un episodio de "mucha tensión".

Una expulsión sin argumentos

El grupo fue retenido durante dos horas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas. Allí, agentes de Migraciones les retuvieron los documentos y les informaron que no podían ingresar al país.

• Interrogatorio y retención. Según relató Salonia, el personal del aeropuerto los identificó rápidamente y comenzaron a formularles "muchas preguntas", pese a que el equipo había explicado que su objetivo era registrar la vida cotidiana de los venezolanos.

• Expulsión sin motivos. Tras dos horas de espera, la Policía de Migraciones les comunicó que su ingreso "no estaba admitido". No hubo razones formales ni aclaraciones adicionales.

Como destino inmediato, las autoridades dispusieron su traslado a Bolivia. Desde allí, los periodistas aguardan su regreso a Buenos Aires. Todavía no recuperaron sus pasaportes: les informaron que recién los recibirán cuando ingresen nuevamente a la Argentina. (NA)