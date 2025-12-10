Vóleibol: la Asociación Bahiense agasajó a los clubes afiliados

A pocos días de culminar las diversas competencias del 2025, la Asociación Bahiense de Vóleibol, como ya es habitual las últimas temporadas, reunió a todos los clubes afiliados para obsequiarles diversos elementos de trabajo.

Con la presencia de sus principales dirigentes, Angélica Diaco e Inés Brunner, la entidad madre recibió en su sede de calle Donado 97 a dirigentes, delegados y entrenadores.

Del acto participaron representantes de Estudiantes, Villa Mitre, Liniers, La Armonía, Tiro Federal, Olimpo, Universitario, Escuela Puntaltense Voley y Automoto de Tornquist. No asistieron a la ceremonia Bahiense del Norte y Espora de Punta Alta.

"Nos pone muy contentos poder hacer un evento de este estilo, porque los clubes hacen muchísimo esfuerzo para seguir participando año tras año y como dirigentes es nuestro deber ayudarlos y acompañarlos siempre. Somos la Asociacion más grande de la Provincia y trabajamos a destajo para que los clubes sigan creciendo", sostuvo Diaco.

Al mismo tiempo, el próximo sábado 14 se realizará una cena en el quincho del Hotel Sub Oficiales del Ejército, ubicado en calle Brandsen 258, donde se recibirán a todos los entrenadores de los diversos clubes afiliados.