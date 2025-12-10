Quién es Gisela Caputo, la nueva presidenta del Concejo Deliberante

Maximiliano Allica [email protected] Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

Tras un acuerdo político no exento de polémica, Gisela Caputo se convirtió este martes en la nueva presidenta del Concejo Deliberante. La dirigente del Pro consiguió 13 votos sobre un total de 24 y sustituirá en el cargo a Mauro Reyes (La Libertad Avanza).

La elección generó rispidices porque Caputo accedió a la presidencia con los votos de su compañero del Pro ritondista Emiliano Álvarez Porte, el ex LLA Carlos Alonso, Fabiana Ungaro de la Coalición Cívica y los 9 concejales del oficialismo de Fuerza Patria.

Como la dirigente amarilla renovó su banca este año en la boleta de LLA-Pro y en la sesión anterior había votado a favor de la suba de tasas propuesta por el intendente Federico Susbielles, desde los espacios libertarios aseguran que Caputo traicionó a los votantes de la lista violeta al alinearse en esos temas con el peronismo.

La flamante titular del Concejo argumenta que el acompañamiento a las ordenanzas fiscal e impositiva pedidas por el Ejecutivo municipal tienen que ver con la necesidad de recomponer Bahía Blanca tras la inundación del 7 de marzo y que, en la mirada liberal (ideología a la cual ella asegura adherir), los servicios que brinda el Estado se deben pagar en relación a sus costos.

Ayer, horas después de su asunción, subió un posteo en redes sociales que permite entender un poco más el golpe de efecto ocurrido en Bahía. Allí se la ve junto a su referente nacional Cristian Ritondo, a quien agradeció su apoyo en esta decisión. "Nada de esto se construye solo, y sin ese respaldo, muchas de estas cosas hubieran sido imposibles", indicó.

A nivel nacional la cúpula del Pro manifiesta otra vez su descontento con el mileísmo por supuestos acuerdos que no fueron respetados, luego de haber ido unidos a las recientes elecciones legislativas. Uno de los episodios que generó mayor malestar fue el salto de 7 diputados nacionales del Pro a LLA a menos de una semana de la victoria violeta en octubre, a lo cual se sumó en noviembre el pase de otros 3 legisladores en los mismos términos, debilitando al bloque amarillo.

Este "robo" de bancas en el Congreso hicieron parar de manos a Ritondo y, como parte de las reacciones al avance del mileísmo, bendijo la movida de los suyos en el Concejo bahiense así como el enfrentamiento abierto con el núcleo libertario.

Perfil

Caputo, con el secretario del CD Gonzalo Vélez y el prosecretario Miguel Lorenzo.

Gisela Caputo tiene 39 años y cumplirá 40 el 18 de enero. De acuerdo con la información de su equipo de prensa, inició su participación política a los 19 años en la Unión Cívica Radical, donde fue titular de la Juventud Radical y posteriormente presidenta del Comité de la UCR de Bahía Blanca, convirtiéndose en la mujer más joven de la provincia de Buenos Aires en asumir ese cargo.

En el ámbito académico, se desempeñó como ayudante docente en las cátedras de Álgebra y Geometría Analítica y Matemática del curso de ingreso de la Universidad Tecnológica Nacional, donde realizó tareas de docencia, planificación y evaluación.

Entre 2016 y 2017 fue directora general de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, y entre 2018 y 2021 se desempeñó como directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad del Municipio, a cargo de Emiliano Álvarez Porte.

A partir de allí se sumó al equipo de Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de Vidal durante los 4 años de ese gobierno, firmando su pase del radicalismo al Pro.

En 2019, todavía como miembro de la UCR, su partido la designó para integrar la lista de concejales en la boleta que iba a competir por la reelección de Héctor Gay como intendente, pero problemas internos en Juntos por el Cambio impidieron su participación y debió renunciar a la candidatura.

En 2021, ya en el ritondismo, sí ingresó al Concejo en la boleta de JxC y en este 2025 renovó ese mandato en la lista que compartieron LLA y Pro.

En el ámbito privado, trabajó en la empresa BMH Inversiones del Sur. Según se explicó, allí "diseñó y desarrolló procedimientos internos de gestión y control basados en los lineamientos de las normas ISO, colaborando en procesos técnicos y en la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia".

Otro dato relevante de Caputo tiene que ver con su fe. El jueves de la semana pasada asistió a la presentación en nuestra ciudad del pastor evangélico Dante Gebel.

"Desde hace 13 años que escucho a Dante Gebel y que no me pierdo casi ningún domingo las transmisiones desde lo que fue la Catedral de Cristal y luego el River Arena. A través de su palabra pude conocer un Dios diferente, que me salvo en muchas oportunidades. Que llegó para jamás dejarme sola", escribió.

Gebel es un predicador muy carismático con millones de seguidores, que llena estadios y que algunos sectores ven como un potencial candidato a presidente de la Nación, no sólo por su masividad sino porque es una alternativa outsider como lo fue Milei, pero de signo ideológico diferente.

Pero esa, en todo caso, será otra historia.