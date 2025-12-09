Gisela Caputo será la nueva presidenta del Concejo Deliberante

La concejala Gisela Caputo (Pro), que renovó su banca por 4 años más a partir de hoy, es la nueva presidente del Concejo Deliberante ya que obtuvo 13 votos de sus pares y desplazará a Mauro Reyes (La Libertad Avanza).

Si bien Caputo retuvo la banca por integrar la lista violeta de LLA-Pro que ganó las elecciones en Bahía Blanca en septiembre, ella y el también ritondista Emiliano Álvarez Porte de inmediato aclararon que iban a armar un bloque por separado de los libertarios.

Más adelante, cuando ambos votaron a favor de las ordenanzas fiscal e impositiva pedidas por el Ejecutivo municipal, que modificaron el cálculo de las tasas que pagarán los contribuyentes a partir de 2026, LLA emitió un comunicado criticando esa postura y allí se terminó de romper el vínculo.

Caputo obtuvo la presidencia gracias al acompañamiento de Álvarez Porte, Fabiana Ungaro (Coalición Cívica), Carlos Alonso (ex LLA, ahora en Unión y Libertad) y los 9 concejales del oficialista Fuerza Patria. Todos esos espacios habían aprobado las ordenanzas mencionadas, antes del recambio de concejales.

Vélez dialoga con Alonso. Completan la escena Gonard, Ungaro y Díaz.

También habían dado el visto bueno el lilito Gonzalo Vélez, que hoy fue elegido secretario del Concejo; y el radical Pablo Daguerre, también con mandato vencido la semana pasada y que este mediodía fue nombrado titular de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor). La prosecretaría del CD, en tanto, quedará en manos de un histórico del peronismo como Miguel Lorenzo.

Estos movimientos generaron fuertes cortocircuitos en la oposición, con reiterados cruces entre la dupla Caputo-Álvarez Porte con el referente mileísta local Oscar Liberman, cabeza de la lista ganadora en septiembre en Bahía y la Sexta Sección, además de jefe político de Reyes.

Del mismo modo, el flamante concejal y presidente del comité de la UCR bahiense, Martín Salaberry, tuvo ásperas declaraciones contra Daguerre por votar en favor de las subas de tasas sin el acuerdo del partido.

Antes de la confirmación de la presidencia para Caputo, hubo intentos del sector libertario de designar en ese cargo a Fernando Compagnoni, también elegido concejal este año por la lista violeta y referente del ala bullrichista. Sin embargo, esa moción no reunió los votos necesarios (se necesitaban al menos 13 sobre un total de 24 ediles).

De pie, Compagnoni y Ferrández. Sentada, Grippo.

Cómo quedan armados los bloques

La nueva composición tendrá 9 concejales de La Libertad Avanza, que serán los recién ingresados Franca Grippo, Felipe Ferrández, Fernando Compagnoni, Araceli Valenzuela y Luciano Cagiao, que se sumarán a Mauro Reyes, Marité Gonard, Vanina Linzuain y Marcos Streitenberger.

El peronismo quedará con 9 ediles porque ingresan Florencia Molini, Gustavo Lari, María Belén Rodríguez y Claudio Carucci que se agregan a Álvaro Díaz, Micaela Tomassini, Lucía Martínez Zara, Roberto Arcángel y Lucía Velaustegui, quien asumió la semana pasada en reemplazo del renunciante Jonatan Arce tras negarse a un control de alcoholemia.

El bloque de Somos Buenos Aires, a su vez, contará con 2 escaños. Lograron su puesto en estas elecciones Martín Salaberry y Adriana Cecilia Borelli (ambos de la UCR).

Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo, como ya se mencionó, tendrán un bloque propio con el nombre del Pro.

Por su parte, Fabiana Ungaro (Coalición Cívica) no se unirá a Salaberry y Borelli pese a la alianza electoral de radicales y lilitos este año. El monobloque de la concejal referenciada con el diputado provincial Andrés de Leo se llamará Avanza Bahía.

Finalmente, el espacio Unión y Libertad será representado Carlos Alonso, que ingresó al Concejo en 2023 por las listas de La Libertad Avanza pero luego de diversas disputas internas se abrió a ese nuevo espacio.