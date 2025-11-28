Fuerte respuesta de Gisela Caputo a las críticas de una dirigente nacional

La concejal Gisela Caputo, del Pro ritondista, le contestó hoy con dureza a un cuestionamiento de la dirigente nacional Florencia Arietto luego de que esta última la acusó de aliarse con el intendente peronista Federico Susbielles para aprobar las ordenanzas fiscal e impositiva 2026.

Ayer el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por mayoría ambas iniciativas, con la oposición del bloque libertario pero el acompañamiento del ritondismo. Caputo en las elecciones de septiembre formó parte de la lista violeta en el marco de la alianza entre La Libertad Avanza y el Pro.

Arietto posteó en la red X: "Ingresó por LLA por el acuerdo con PRO. Responde a Ritondo. El bloque que responde a Ritondo acordó con Susbielles. Ya están en conocimiento las autoridades provinciales y nacionales de LLA. El presidente bajó una línea clara: no se vota presupuesto con déficit ni aumento de impuestos, quien no respeta la línea está afuera".

Poco después, la edil bahiense realizó una larga respuesta justificando su postura y cuestionando a la exdirigente bullrichista:

"Hola Florencia, ¿cómo estás? No sé si ubicás bien dónde queda Bahía Blanca, ni si sabés lo que vivimos el 7 de marzo, cuando cayeron más de 400 mm, murieron 16 vecinos y el 80% de la ciudad quedó bajo el agua. No te vi caminando nuestra ciudad, ni haciendo declaraciones públicas de acompañamiento", comenzó.

Luego agregó: "Quizás no te enteraste. Acá cuando llueven 30, 40 o 50 milímetros, los barrios vuelven a inundarse. Y mientras algunos opinan por Twitter, nosotros trabajamos con los vecinos y buscamos soluciones reales. Las obras hídricas no llegaron de ningun lado. Y gracias al compromiso de las empresas locales, con diálogo y responsabilidad, por fin se van a poder hacer. Eso se llama gestionar, no hacer slogan".

Caputo prosiguió: "Quedate tranquila, Flor: sé perfectamente en qué partido estoy, a qué dirigentes nacionales respondo y cuál es nuestro proyecto de ciudad. Acá no jugamos al título fácil ni a la interna tuitera: acá damos la cara y resolvemos problemas".

Y cerró: "Cuando quieras, estás invitada a caminar Bahía Blanca, hablar con los vecinos y ver la realidad que algunos descubren sólo por redes. Ah y Flor no votamos ningún presupuesto. Quizás eso te lo dijo tu amigo el mismo que no supo leerlo ni interpretarlo y salió a decir burradas en los medios. Un abrazo".