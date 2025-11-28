Jornada especial para el retiro de Licencias de Conducir
Será mañana, sábado, de 8 a 16 en las oficinas de Sarmiento 4114 (Paseo del Sol).
Con el objetivo de ofrecer una alternativa adicional para quienes no puedan concurrir a retirar su Licencia de Conducir en el horario habitual, el Municipio dispuso un servicio de atención especial.
Será mañana, sábado 29, de 8 a 16 en las oficinas de Sarmiento 4114 (Paseo del Sol).
Esta jornada extraordinaria se brindará únicamente en esa fecha, y está destinada exclusivamente a asegurar que vecinas y vecinos puedan acceder a su licencia en tiempo y forma.
Se recuerda que las licencias también se pueden retirar de lunes a viernes, de 8 a 16 hs.
Es obligatorio presentar el DNI y entregar la constancia de trámite iniciado.