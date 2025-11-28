En vivo: Franco Colapinto ya gira por el circuito de Losail, para el GP de Qatar

Comienza este viernes la tanda de prácticas libres en el Circuito Internacional de Losail, donde el domingo se correrá el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, que contará con la participación del argentino Franco Colapinto.

Justamente, el piloto de Alpine inicia este viernes la actividad en pista con la tanda de prácticas libres sobre el trazado que tiene 5,418 kilómetros y donde se gira a 57 vueltas de carrera.

Hoy la actividad continuará 14.30 con la clasificación a la carrera sprint, prevista para mañana a las 11. También mañana se realizará la clasificación para la competencia, penúltima del calendario 2025 y que tendrá horario de largada a las 13 (hora de nuestro país).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cronología

11.27. A tres minutos del final, también Pierre Gasly (Alpine) probó con cubiertas blandas y se le fue el auto en una curva, con lo cual el tiempo de giro quedó anulado.

11.25. A poco del final Franco Colapinto reingresó aunque con cubiertas blandas para mejorar los tiempos. Sin embargo, se fue en una curva y la vuelta y registro quedaron automáticamente anulados. El mejor pasó a ser Oscar Piastri (McLaren) con 1m20s/924

11.13. A 17 minutos del final de la tanda, sin grandes incidencias, Franco Colapinto volvió a boxes y George Russell se mantiene con el mejor tiempo de vuelta (1m22s/165). El piloto argentino realizó 17 vueltas al igual que su compañero Pierre Gasly (a 1s303 de Russell).

11.02. A 27 minutos para que concluya la única práctica libre, Franco Colapinto volvió a pista.

10.53. El piloto argentino ingresó a boxes, a 1s364 del mejor tiempo que fue de George Russell (Mercedes) con 1m22s/165.

10.49. Colapinto cayó al 20º y último puesto tras los primeros veinte minutos de sesiones libres, aunque continúa girando mientras otros pilotos regresan a boxes.

10.33. Franco Colapinto (Alpine) ya gira en Losail con neumáticos duros, al igual que todos los pilotos.