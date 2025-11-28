A 25 años de la Copa Intercontinental que Boca le ganó a Real Madrid

Uno de los broches de oro de la era Carlos Bianchi tuvo su fiesta el 28 de noviembre de 2000 cuando en Tokio, Boca Juniors se impuso a Real Madrid por 2 a 1 y se coronó campeón Intercontinental por segunda vez en su historia.

Esa conquista del xeneize en territorio nipón le permitió igualar la cantidad que ostentaba Independiente, el Rey de Copas de Argentina.

Las 52.511 personas que estuvieron en el Estadio Nacional vibraron con la sorpresa que daban los criollos sobre los europeos.

En 7 minutos el xeneize ya ganaba 2 a 0 con un doblete de Martín Palermo. "El Titán" se convertía rápidamente en la figura de la cancha y se llevaba el premio de MVP sin importar luego el descuento que propinó Roberto Carlos antes del cuarto de hora inicial.

Palermo anotó sus goles a los 3 y 6 minutos, respectivamente. Con un Juan Román Riquelme que brilló y tuvo un rendimiento imparable, al igual que el oficio de los colombianos Mauricio "Chicho" Serna, Jorge "El Patrón" Bermúdez y el arquero Óscar Córdoba.

Real Madrid tenía un verdadero equipazo con jugadores como Iker Casillas, Fernando Hierro, Luis Figo, y Raúl entre otros. Sin embargo, la sorpresa la dio Boca que se impuso por 2 a 1 para celebrar su segunda intercontinental que le permitió regresar al país con el pecho bien inflado.

Previo a esta Intercontinental, el título mundial previo de Boca Juniors se logró en marzo de 1978 (debió jugarse en 1977 pero se postergó por problemas de calendario) al superar al Borussia (Alemania) 3-0 de visitante (habían empatado en 2 en nuestro país). Y luego de la consagración en Tokio 2000, Boca volvió a festejar en 2003 cuando derrotó por penales al Milán (Italia) por 3-1 en penales (1-1 en el regular).

Para revivir, un resumen con lo mejor del partido: