Caso Strzyzowski: se reanuda la tercera audiencia de cesura contra el clan Sena

La tercera audiencia de cesura contra el clan Sena, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se reactiva hoy en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia tras un cuarto intermedio.

En la jornada del jueves se realizó la segunda jornada donde Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena, quienes fueron declarados culpables por el crimen, solicitaron informes médicos, mientras que Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, detalló que la solicitud ante la jueza Dolly Fernández incluyó una historia clínica, un legajo de salud penal y demás documentos.

En este sentido, el letrado desmintió que el matrimonio peticionaria la prisión domiciliaria: "Nada que ver".

Además, sostuvo que su cliente "está muy deteriorado" y agregó que ahora declaraban los testigos de concepto de Gustavo Obregón y Fabiana González, ambos declarados culpables por encubrimiento.

Norma Silvestre, Claudia Obregón, Zunilda Lemo, Cecilia Rosana Lemo, Hugo Dellamea y Alfredo Aguirre declararon a lo largo de esta mañana, en presencia de cinco de los seis imputados, quien se mantuvo ausente fue Emerenciano Sena por un problema de salud.

El sábado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios.

Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado, al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.

Se espera que el Clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal. (NA)