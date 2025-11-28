Jornadas Metabolom: ciencia, hábitos y bienestar en un encuentro único

La bioquímica Natalia Césari, creadora de Metabolom, se prepara para vivir un fin de semana muy especial con las Jornadas de Metabolismo que tendrán lugar en Bahía Blanca y que ya fueron declaradas de interés municipal.

“La verdad que estoy muy emocionada ya que el evento se organiza con mucho amor para que la gente lo pueda vivir a pleno y pase un domingo también en donde se pueda llevar información para mejorar la calidad de vida de la persona y de la familia” expresó Césari.

Las jornadas tendrán un formato híbrido. El sábado 29 se realizará una prejornada exclusivamente online, con la participación de la doctora Rosy Yáñez desde España, especialista en diabetes, en un encuentro de una hora de 14 a 15 transmitido por streaming. El domingo 30 será el turno de la jornada central presencial en El Pinar, desde la mañana hasta la tarde, con transmisión en vivo para quienes se conecten desde otras provincias y países

“Tendremos visiones de diversos profesionales y se sumó gente de todos lados”, señaló Césari.

Hasta el momento hay entre 110 y 115 inscriptos, de los cuales alrededor de 80 participarán de manera presencial y el resto de forma virtual.

“Ojalá se sumen más hasta el sábado. La mitad de los inscriptos son profesionales de la salud y la otra mitad público general o pacientes de Metabolom. Tratamos de que el valor de la entrada no fuera elevado, porque en realidad es para público general o profesionales de la salud. El objetivo no es ganar, sino cubrir los gastos entre sponsors y entradas”, explicó.

El programa del domingo estará dividido en dos bloques: por la mañana se abordará un enfoque pediátrico y por la tarde uno de adultos. Habrá diez disertantes en total, entre ellos tres especialistas de Buenos Aires y la participación internacional de Yáñez desde España.

“Vamos a recorrer todos los ejes, también hay una pausa con una psicopedagoga que hace mindfulness, otra con un entrenador para ver movilidad del cuerpo y la función del músculo, y hay pediatras y médicas de adultos, endocrinóloga o bioquímica orientada a las hormonas. Es atravesar todos los ejes como para llevarte un popurrí, un poco de todo”, detalló Césari.

La jornada incluirá dos breaks saludables a las 11 y a las 15.30, además de una pausa para almorzar entre la 1 y las 2 de la tarde. “El almuerzo va por cuenta de la persona, porque no queríamos encarecer la entrada. Pero sí acordé con Big Six, que tiene un desayuno Metabolom, un menú especial, para que el que quiera lo pueda comprar y agilizar el almuerzo”, explicó.

El evento también contará con stands de sponsors: cinco en total, con obsequios, productos y sorteos. “Es una buena oferta de domingo, un domingo que vos decís: invierto en aprender para mi salud y la de mi familia”, afirmó Cesari.

El cierre será a las 18 horas, con sorteos y un momento emotivo: "Queremos mostrar que somos un todo: no es solo lo que comemos, son también las emociones, los vínculos, el movimiento”, subrayó.

En paralelo, Césari presentará sus libros El método Metabolom y Cocina Metabolom. El primero recorre casos, testimonios y prácticas, e incluso incluye una meditación de la glándula pineal. El segundo reúne recetas diseñadas por nutricionistas del equipo. “La gente pedía recetas, así que lo hicimos. Pero el primordial es el método Metabolom, que recorre todo esto”, explicó.

Finalmente, Césari destacó el apoyo recibido por parte de la Municipalidad.

"Fue muy importante este reconocimiento porque para nosotros es nuestro objetivo ayudar, acompañar y sanar gente. Es un esfuerzo colectivo, con sponsors, con colegas, con pacientes, y con el equipo de Metabolom que está en Bahía Blanca y en otras partes de Argentina”.