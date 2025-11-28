Regional Amateur: Liniers frente a Bella Vista, solo por cumplir

Mientras Liniers ya clasificó a la siguiente instancia, Bella Vista intentará despedirse de la competencia con un triunfo, más allá de darle rodaje a un equipo que en la Liga del Sur sigue esperando por la final anual (se adjudicó el Apertura) para dirimir el título 2025 de la A.

Ambos elencos cerrarán la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del torneo Regional Amateur, en la que también participó Sporting, que con 4 puntos también quedó al margen del certamen.

El cotejo se disputa a las 17 en el estadio Alejandro Pérez y será dirigido por el árbitro de ABA Franco Páez. Como aistentes lo acompañarán Alvaro Richmond y Antonio Vito Redondo.

Posiciones

1) Liniers, 7 puntos

2) Sporting, 4 puntos

3) Bella Vista, 2 puntos

*Cómo sigue

Mientras algunos equipos arrancan este fin de semana los cruces de la segunda instancia (a eliminación directa por regiones), Liniers espera rival para el domingo 7. Los 16 equipos en carrera (octavos de final) jugaran a partido y revancha hasta la final.

El ganador de la última llave accederá a la Etapa Final, donde disputará un partido único y en estadio neutral en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino (Federal A).