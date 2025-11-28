Bahía Blanca | Viernes, 28 de noviembre

Básquetbol.

Villa Mitre y Pacífico van a buscar un pasaje que los lleve a la final de Primera

El tricolor visita a Estudiantes y el verde, a Pueyrredón.

Ramiro Heinrich (VM)-Jorge García (E) y Alan Pan (Puey.)-Genaro Pisani (Pac.). Fotos: archivo-La Nueva.

Villa Mitre y Pacífico tienen la posibilidad de convertirse hoy mismo en finalistas del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, y para eso deben ganar de visitantes.

El tricolor, a las 22, enfrenta a Estudiantes en el Osvaldo Casanova, mientras que el verde, a las 21, juega con Pueyrredón en el Vicente Palermo, en los segundos partidos correspondientes a las semifinales.

En caso de ser necesario tercer encuentro en una o en ambas series, se jugará el próximo lunes, invirtiendo la localía.

Si las series se cierran hoy, el sábado habrá una reunión en conjunto entre los clubes y la Asociación Bahiense para definir la organización de la serie decisiva.

El ganador de la final de este tramo enfrentará a Olimpo en una Súper final, al mejor de tres, para definir el campeón 2025.

 

Estudiantes (0)-Villa Mitre (1)

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Sebastián Giannino.⁩ 

Novedades: en el albo están completos y el tricolor va a evaluar hoy la respuesta de los jugadores que jugaron anoche por la Liga Argentina.

Antecedentes: la Villa pudo vencer al albo en los tres partidos de esta temporada: en la apertura de la temporada, 88-78 como visitante y, también, de local (en Pueyrredón), 91-90. Mientras que en la apertura de la serie se impuso 89 a 70.

 

Pueyrredón (0)-Pacífico (1)

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Sebastián Arcas, Eduardo Ferreyra y Horacio Sedán.

Novedades: los dos planteles están sin bajas.

Antecedentes: el verde ganó dos de los tres partidos que disputaron: 88-78 (de visitante en fase regular) y 96-68 (de local, en la apertura de la serie). Y Pueyrredón, 85-65, de visita, en fase regular.

