Es referente de Liniers, tiene una huerta en su casa y “bancó” en vivo las cargadas de sus compañeros

“El 60 por ciento o más de este plantel está conformado por chicos surgidos en Liniers, y ese sentido de pertenencia implica que se formen grupos a los que no hay que explicarle nada porque saben que es lo que tienen que hacer mientras cercen y se van acercando a la Primera división. El espíritu ganador y la fidelidad con los colores los traes desde chiquito”.

Arrancó serio y terminó sucumbiendo con alguna que otra carcajada después de escuchar los mensajes que sus compañeros mandaban en vivo al programa El Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play. Anotó en la “lista negra” y avisó “esto no va a terminar así”.

A los 25 años, Manuel Cutrín se convirtió en uno de los referentes del “Chivo”, que sigue peleando a dos frentes cuando queda un mes y seis días para que termine este “agitado” 2025.

“En Liniers sentís esa obligación de ir por todo, la grandeza del club te convence que el objetivo es siempre competir”, esgrimió este estudiante de Ingeniería Agronómica que maneja su propia huerta (plantación de tomates) en el patio de su casa.

“En la Liga es una fija que estemos siempre prendidos, y en el Regional Amateur clasificamos a la segunda fase, la misma en la que fuimos eliminados en el torneo pasado. Trataremos de avanzar, porque la historia de esta institución te empuja a dar todo, a no sentir el cansancio y a no desviarte del camino pese a que este fue un año cruel y difícil para nosotros por lo que nos pasó en la inundación”, esgrimió.

Mirá la nota completa: