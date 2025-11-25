Volcó un micro en la Ruta 2: dos muertos y varios pasajeros heridos

Dos pasajeros murieron y otros dos resultaron heridos de gravedad tras el vuelco de un micro en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, mano a Mar del Plata.

El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán, cuando el micro turista, por circunstancias que se desconocen, volcó a la vera de la Ruta 2.

Como consecuencia del impacto, dos pasajeros murieron y al menos otros dos se encuentran internados en grave estado.

Acerca de las víctimas fatales, se indicó que una de ellas es una mujer, mientras que se desconoce por el momento el género del otro pasajero fallecido, así como también sus identidades.

En este sentido, el parte policial detalla que 15 pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal y dos al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" (HIGA), mientras que los otros lesionados debieron ser derivados al centro médico de Pirán.

Según información a la que se tuvo acceso, en el lugar trabajaban Bomberos, ambulancias, policías y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

El periodista Jota Leonetti destacó que viajaban 56 pasajeros y que no se trata de una empresa regular de micros de larga distancia, si no que es en un vehículo de Turismo.

Asimismo, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aclararon que las personas involucradas en el siniestro viajaban para participar de un encuentro del ministerio de Hábitat y no estaban vinculadas a ningún acto político, con el fin de evitar interpretaciones erróneas sobre el contexto del desplazamiento.



