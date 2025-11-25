Lorca: la diferencia entre este Villa Mitre y el anterior, Olimpo como objetivo y el básquet de Bahía

Villa Mitre se recuperó de las tres caídas consecutivas como visitante en la Liga Argentina, venciendo de local a Estudiantes, en el primer juego de semifinales del torneo de Primera que organiza la Asociación Bahiense.

Julián Lorca resultó una de las figuras y pasó por "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Es complicado para la cabeza, pero creo que es partido a partido, porque tenemos las dos ligas juntas y hay que cambiar el chip. En la gira jugamos tres partidos en cuatro días, tuvimos un día de descanso y el lunes a la mañana estábamos entrenando y preparando el partido para ayer a la noche", recordó.

Respecto del entorno que genera el torneo local, Lorca se mostró sorprendido.

"Venía acostumbrado a otros lugares, donde el torneo local no es tan fuerte ni se le da tanta importancia como acá. Podía haber equipos jugando a otro nivel. Y Villa Mitre es un caso aparte. Nunca jugué con tanta gente, en la ciudad todo el mundo sabe de básquet, y con el que hables jugó o juega al básquet. La verdad que es distinto y relindo", resaltó.

También se refirió al "único" plantel y las diferencias con la temporada anterior para afrontar ambos torneos.

"La temporada pasada entrenábamos por separado y como que no tenía la misma química. Creo que todos entendemos que las dos competencias son muy importantes", señaló.

A nivel nacional el jueves recibirán a Gimnasia y Esgrima La Plata. Y en Primera, el viernes visitarán a Estudiantes. En caso de pasar, cruzarán con el ganador de Pacífico-Pueyrredón. Y, de continuar, sería la Súper final con el aurinegro.

"Tenemos como objetivo Olimpo, que sabemos que ya está en la final extra. Tiene un equipo fuerte, con jugadores, para mí, de otra categoría", dijo, en cuanto a proyección.

Paralelamente al básquetbol, Julián, de 22 años, retomó los estudios.

"Estoy terminando el secundario. En pandemia me fui a jugar un secunario a Estados Unidos, donde arrancan en septiembre y terminan en vacaciones de invierno. Tuve que retroceder un año, me volví y empecé en Corrientes, pero hubo un problema con el lugar y no retomé. Este año me puse las pilas", contó.

Mirá el video completo: