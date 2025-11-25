Moria Casán y Ventura contra Rial: la diva terminó pidiendo disculpas

La relación entre Moria Casán, Luis Ventura y Jorge Rial fue más cercana en el pasado, pero ese vínculo mutó en una guerra abierta que los protagonistas ya no ocultan.

En La Mañana con Moria (eltrece), la conductora y el presidente de APTRA reconstruyeron cómo se rompió la amistad y por qué hoy hablan del ex Intrusos como su “enemigo mortal”.

“¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había sido nuestro compañero y que entró a América gracias a mí, porque no lo podían ni ver”, disparó Moria.

Ventura le respondió: “Celos, además, cuando yo le digo que iba a hacer temporada con vos, él vino y me dijo: ‘Solo te quiero decir una cosa: vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?’ y un año después él estaba saliendo a escena disfrazado, con voz de astronauta”.

Moria, fiel a su estilo sin filtro, apuntó directo contra Rial: “Yo no soy ni memoriosa ni rencorosa. Descarto a la gente que no hace bien”.

Después del cruce por Rial, la charla entre la conductora y Ventura siguió subiendo de tono. El líder de APTRA, defendiendo su trabajo en los Martín Fierro Latino, lanzó: “Cuando vos hacés algo que los otros quieren tener, te vienen a comer el culo”.

Finalmente, Moria remató sin filtro: “Y sí, te comen el culo seguido, papito”. Acto seguido se dio cuenta del exabrupto y frenó con humor: “¡Te van a convertir en un homosexual! Qué fuerte para la mañana, perdón Pablo Codevilla”, dijo dirigiéndose al gerente de programación del canal. (NA)