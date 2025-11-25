Disney incorpora IA para dar vida a un Olaf que saluda, camina y muestra emociones

El robot utiliza un enfoque de inteligencia artificial basado en técnicas de aprendizaje por esfuerzo

Disney dio a conocer un nuevo robot inspirado en Olaf, el entrañable muñeco de nieve de Frozen, desarrollado para trasladar al mundo real su energía ingenua y su estilo expresivo. El proyecto, que llevó dos años de trabajo, involucró a ingenieros, especialistas en inteligencia artificial y a los propios animadores de la película, con el objetivo de reproducir cada gesto característico del personaje.

El robot utiliza un enfoque de inteligencia artificial basado en técnicas de aprendizaje por esfuerzo, un método que permite adquirir habilidades mediante prueba y error. Según explicó Kyle Laughlin, vicepresidente sénior de Tecnología e Ingeniería de I+D en Walt Disney Imagineering, este proceso facilita que el sistema mejore rápidamente movimientos complejos como caminar, saludar o gesticular. Para acelerar ese entrenamiento, los desarrolladores incorporaron una plataforma interna llamada Kamino, diseñada para optimizar la fase de aprendizaje autónomo.

Entre sus capacidades, Olaf puede mover ojos y boca de manera independiente, levantar los brazos y mostrar distintas emociones. Incluso es capaz de quitarse y colocarse la nariz de zanahoria. Su estructura está compuesta por segmentos móviles cubiertos por un material blando, pensado para replicar la textura esponjosa de la nieve y resistir el contacto con los visitantes.

Además de ser completamente autónomo, el robot incorpora sensores que detectan la presencia de personas para responder con saludos y reacciones programadas.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Disney para crear personajes robóticos con mayor naturalidad, expresividad y seguridad.

El nuevo Olaf hará su debut en World of Frozen, el espacio temático de Disneyland París, donde el personaje podrá verse caminando, interactuando con el público y recreando el espíritu que lo convirtió en uno de los personajes más populares de la franquicia.