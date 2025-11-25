Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

31.2°

Violencia de género.

Aprehendieron a un hombre acusado de golpear en el rostro a su pareja

La policía intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer pidiendo auxilio. La víctima sufrió lesiones y fue retenida contra su voluntad.

Foto ilustrativa: archivo La Nueva.

Un hombre de 30 años fue aprehendido esta mañana acusado de daño, golpear a su pareja, privación ilegítima de la libertad e infracción a la Ley 26.485.

El hecho se registró minutos antes de las 6 en la primera cuadra de la calle Guatemala, luego de que efectivos del Comando de Patrullas acudieran a un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer solicitando auxilio.

Según fuentes oficiales, el hombre ingresó al inmueble forzando una ventana y la puerta de entrada, provocando roturas en ambos accesos. Una vez dentro, golpeó en el rostro a su pareja, de 25 años, y la retuvo en contra de su voluntad dentro de la vivienda.

La intervención policial permitió asistir a la víctima y reducir al agresor, quien fue trasladado a una sede policial para su correspondiente identificación y actuación judicial.

 

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

