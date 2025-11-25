Barrio Hospital, ante Sportivo, tiene la primera posibilidad de ascenso directo

Esta noche podría marcar el final de temporada del 14º equipo del torneo de Segunda, si es que Barrio Hospital le gana a Sportivo Bahiense y logra cerrar la serie decisiva correspondiente al segundo tramo del certamen de ascenso, César "Tito" Loustau.

El partido se disputa desde las 21, como toda la serie, en el Norberto Tomás de Olimpo, y los árbitros son Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Para hoy, Claudio Queti cuenta con plantel completo, ya que ayer movió Esteban Benedetti, a pesar de arrastrar alguna limitación física que ya lo privó de estar presente en los juegos anteriores.

Mientras que Miguel Loffredo tiene todo su personal a disposición.

La serie se abrió con la victoria de Barrio, por 64 a 56 y repitió en el segundo juego: 82 a 63.

En caso de ganar Sportivo, el cuarto partido se disputará el próximo viernes.

En el historial, incluyendo los dos partidos de fase regular, Barrio ganó tres encuentros (77-73 de visita en el primer tramo) y Sportivo, uno (89-76 en el segundo tramo).