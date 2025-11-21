Segunda: Barrio Hospital venció otra vez a Sportivo y quedó a un paso del ascenso

Herman Banegas mira la jugada y espera para dar el pase ante la marca de Manuel Ayala. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Un contundente triunfo consiguió esta noche Barrio Hospital sobre Sportivo Bahiense, en la continuidad de la final del segundo tramo del torneo de ascenso del básquetbol local.

El elenco dirigido por Claudio Queti se impuso por 83 a 62, se adelantó 2-0 en la serie que se juega íntegramente en cancha de Olimpo y quedó a una victoria de ser campeón, ya que también se adjudicó el primer certamen de la temporada.

Un muy buen trabajo colectivo, con individualidades en alto nivel y pasajes de buen juego, le permitieron a Barrio ganar el partido de punta a punta llegando a tomar máxima de 23 puntos en el cierre de la noche.

Con un alto y repartido goleo, el elenco vencedor terminó con todos su quinteto inicial en doble dígito: Tomás Bussetti (20 puntos), Sebastián Branciforte (14), Luciano Fortelli (13), Herman Banegas (13) José Luis Martínez (11).

Sportivo, en tanto, tuvo como máximos anotadores a Emanuel Miguel (18), Rodrigo Blanco (14) y Manuel Ayala.

La serie, al mejor de 5 juegos, continuará el martes y, de ser necesario, se extenderá al viernes 28 y el martes 5.

*El desarrollo

Barrio Hospital tuvo un comienzo de noche positivo y rápidamente tomó las riendas del juego, mostrándose más suelto en ataque y atento en defensa.

Con buen inicio de Branciforte (9 puntos en el primer cuarto) y aprovechando sus variantes ofensivas tomó rápido la primera luz de 8 (19-11).

Enfrente, Sportivo, no podía explotar a sus tiradores, bien marcados o con falta de eficacia (el Colo Martínez fue con Barbero y Bussetti con Gonzalo Martínez) y pudo correr poco en transición.

Branciforte busca arrancar el ataque ante Stach.

Gonzalo Martínez intenta despegarse de la intensidad de Bussetti.

Mientas que Barrio apostaba a su quinteto inicial (no hubo cambios hasta entrado el segundo parcial), empezó a jugar con todas sus cartas de ataque y cada vez tuvo que frenar la reacción de Sportivo o cuando escapó, lo hizo con una variante diferente.

Primero aprovechó aquel buen arranque de Branciforte, después el trabajo de Banegas en la pintura, más las bombas y rompimientos de Bussetti (12 puntos en el primer tiempo) y también un triple lejano de Fortelli. A eso, unos minutos después, le sumó dominio del Colo cuando pasó a jugar de espaldas y cerca del aro, ya con Banegas descansado por foules.

Todos esos ingredientes, sumados a una buena defensa que obligó a jugar incómodo a Sportivo, le armaron la receta perfecta para ganar el segundo cuarto por un contundente 23 a 10, lo que le permitió irse al descanso largo con la máxima hasta el momento de 17: 45-28.

Al regreso de los vestuarios, Sportivo echó el resto, salió a marcar presión toda la cancha y encontró mucho más gol adelante (en un cuarto hizo solo cinco puntos menos que en todo el primer tiempo), comenzando con dos bombas de Blanco.

Ayala pica y busca el pase, mientras el Colo Martínez retrocede.

Blanco intenta atacar a la marca de Branciforte.

Pero claro, Barrio Hospital nunca se relajó y siguió encontrando manos con gol adelante.

Y en ese ir y venir del doble a doble, la ventaja que arrastraba y el reloj eran los mejores aliados del equipo ganador de la fase regular.

Porque pese a un buen pasaje de Sportivo, la luz nunca bajó a menos de 12 (61-49) y un buen regreso de Branciforte le permitieron cerrar el cuarto casi con como lo había empezado: ganando por 16, aunque ahora con el tiempo cada vez más de su lado.

Con el correr de los minutos y manteniendo la contracción a la marca, hubo un par de jugadas puntuales que le permitieron quebrar el juego a Barrio Hospital, porque fueron un golpe anímico y también en el tanteador, dejando prácticamente sin margen de error a Sportivo.

Fortelli la pasa al costado mientras Blanco protege el aro.

El Colo Martínez se hace grande ante el intento de avance de Blanco.

Una volcada en soledad de Banegas en una contra (tras asistencia de Fortelli), más un triple a lo que luego le sumó un foul y bonus Bussetti le permitieron a Barrio Hospital irse a 20 (76-56) promediando el último cuarto y significaron la estocada final en la noche.

Después, sólo quedó tiempo para estirar la luz a la máxima de 23 (81-58), algunos roces fuertes y cruces verbales que no pasaron mayores.

Lo cierto es que Barrio Hospital ganó con contundencia, dejó a Sportivo sin margen de error y, por si fuera poco, quedó a un triunfo del ascenso.

La síntesis

Sportivo (63): R. Blanco (18), G. Martínez (3), A. Barbero (0), U. Montes (3), M. Miguel (18), fi; J. Tuero (0), J. Stach (7), F. Escobar (0) y M. Ayala (14). DT: Miguel Loffredo.

Barrio Hospital (82): L. Fortelli (13), T. Bussetti (20), S. Branciforte (14), J.L. Martínez (11), H. Banegas (13), fi; A. Andreanelli (6), T. Galant (5), M. Fernández (0) y J. Godio (0). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Sportivo, 18-23; 28-45 y .

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: Barrio Hospital, 2-0.