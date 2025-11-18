Segunda: Barrio Hospital tuvo un mejor cierre y abrió la final venciendo a Sportivo

¡Ojos bien abiertos! El Colo Martínez busca a Banegas (15) en la pintura. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Barrio Hospital venció esta noche a Sportivo Bahiense y se quedó con el primer punto de la serie -al mejor de cinco- de la final del segundo tramo del torneo de ascenso del básquetbol local, denominado César "Tito" Loustau.

El equipo que conduce Claudio Queti se impuso por 64 a 56 en cancha de Olimpo, donde continuarán la llave el viernes.

En un encuentro parejo, de bajo goleo y tanteador corto, Barrio Hospital tuvo un mejor cierre y dio un paso más en busca de dar el salto a Primera.

Los más destacados en el ganador fueron José Luis Martínez y Tomás Bussetti, quienes sumaron 20 puntos y fueron los únicos del equipo en doble dígito. Herman Banegas, además, bajó 16 rebotes.

Mientras que en Sportivo, el goleador fue Rodrigo Blanco, con 14 puntos. Seguido por Manuel Miguel con 10 y Andrés Barbero, con 11.

*El desarrollo

El comienzo del juego mostró un trámite de equipos erráticos y con bajos porcentajes, tan es así que apenas anotaron 51 puntos entre ambos después de los dos primeros cuartos.

En ese contexto, Barrio Hospital entró mejor pisado y con un buen inicio y cierre del primer parcial ganó el chico por una buena diferencia:19-10.

En esos buenos momentos, el elenco de Claudio Queti aprovechó sus variantes en ataque para castigar a Sportivo con dos parciales frenéticos, que le permitieron escapar: 9-3 y 19-10.

Ya en el segundo cuarto, el tricolor se hizo fuerte atrás y empezó a cosechar eso adelante.

En una transición rápida, quizás la primera de la noche, Andrés Barbero acertó un tiple que confirmó la levantada de su equipo. A eso se le sumó una bomba de Rodrigo Blanco para por primera vez igualar el juego (21).

Asimismo, Barrio Hospital no encontraba los caminos en ofensiva, había perdido fluidez colectiva (9-20 en dobles y 2-13 en triples) y dependía casi en exclusiva de lo que producía José Luis Martínez, una de las figuras de la noche.

Manteniéndose activo atrás y encontrando gol en distintas manos adelante, el elenco dirigido por Miguel Loffredo terminó ganando el cuarto 16 a 6 y se fue al descanso largo arriba por 1: 26-25. Todo estaba por verse.

Al regreso de los vestuarios, el juego continuó cerrado y parejo, pero siempre con Barrio Hospital teniendo la delantera y mostrándose algo más cómodo en el trámite.

Con un Bussetti inspirado (11 puntos en el cuarto), aprovechó una media cancha activa (a Tomás se le sumaban Fortelli y Andreanelli) para encontrar sensaciones positivas rompiendo primera línea, que se sumaban al aporte del Colo Martínez y Banegas, este último con el juego sucio en la pintura.

Enfrente, Sportivo no encontró soluciones en el tiro exterior ni en los lanzamientos largos, empezó a lanzar forzado y le costó tener vías de gol confiables.

Ese panorama armó un parcial favorable para Barrio que en el inicio de último cuarto escapó a 9 (48-39) tras el primer y único acierto de Banegas en la líneas (de 12 intentos).

No obstante, Sportivo reaccionó. Jugó con más calma adelante y atrás cerró los caminos al aro, mandó a Banegas a la línea y esperó su oportunidad.

Básicamente, cuando Blanco acertó dos veces de tres puntos y se sumó al aporte de Stach y Barbero, el tricolor se puso a un punto y se metió de lleno en partido: 49-50 con más de medio cuarto por jugar.

Pese a eso, cuando se secó de larga distancia (aquel de Blanco fue último triple de anoche, terminando con 7-34 la noche a nivel equipo), Barrio Hospital se lo hizo pagar.

Con una bomba de Fortelli en un contrataque tras recuperación, más un foul y doble de Andreanelli, le permitieron otra vez irse a 9 (60-51) y empezar a cerrar la noche.

Ya con el reloj, la ventaja y la experiencia como aliados, un par de buenas defensas y algunas decisiones apresuradas de Sportivo, le permitieron a Barrio Hospital encaminar el triunfo y dar el primer paso en la final.

La siguen el viernes, a las 21, en el Norberto Tomás.

La síntesis

Barrio Hospital (64): L. Fortelli (9), T. Bussetti (20), S. Branciforte (1), J.L. Martínez (20), H. Banegas (7), fi; A. Andreanelli (7), M. Fernández (0), J. Godio (0) y T. Galant (0). DT: Claudio Queti.

Sportivo (56): R. Blanco (14), G. Martínez (7), A. Barbero (10), M. Miguel (11), F. Escobar (3), fi; J. Tuero (3), M. Ayala (4), G. Stach (2) y U. Montes (2). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Barrio Hospital, 19-10; 25-26 y 45-39.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Eduardo Ferreyra y Joel Schernenco.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie. Barrio Hospital, 1-0.