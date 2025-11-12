Sportivo Bahiense venció anoche a El Nacional y ganó una de las semifinales del básquetbol de Segunda, para acceder a la final del segundo tramo de la temporada ante Barrio Hospital, que dejó en el camino a Comercial.

El triunfo ante el Celeste en el Eladio Santos, por 71 a 50, para ganar la llave 2 a 0, tuvo a un jugador clave y fue Gonzalo Martínez, quien aportó 22 unidades.

"Tuvimos dos series durísimas, contra Independiente y El Nacional, las pudimos sacar adelante y ahora tener esta doble chance de ascenso", reconoció el tirador en El Diario Deportivo.

Apoyado en el tiro exterior, el equipo que conduce Miguel Loffredo pudo encaminar rápidamente el juego, sabiendo que jugaba con la ventaja de estar arriba en la serie.

No obstante, para Gonza, la clave pasaba en el otro sector de la cancha.

"Siempre que estás 12 o 15 puntos arriba jugás más tranquilo, con el reloja a favor. Pero nosotros nos enfocábamos más que nada en el tema defensivo, hicimos un trabajo colectivo muy bueno", remarcó en el programa que se transmite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play y puede verse en vivo por esta página.

"Adelante - agregó- calculábamos que las cosas iban a salir, tenemos muchas variantes. Este equipo es muy completo, sobre todo ofensivamente. Tenes buen juego interno, dos bases con mucha jerarquía, cuatro o cinco perimetrales, entonces va a haber un partido que le toca uno u otro. Lo importante es un buen grupo atrás, adelante a veces sale mejor o peor pero en general encontramos soluciones".

Ese gran trabajo defensivo de Sportivo se reflejó en números, ya que en ambos partidos El Nacional hizo sus dos partidos con menos goleo de la temporada, anotando 55 y 50 puntos.

"Fue algo difícil de lograr, creo que en el segundo juego ellos se sentían con más presión, con tiros que no tocaron el aro. Eso te da un poco la pauta que se sentía el peso de la serie, por ahí aprovechamos eso. Obviamente que es un escenario ideal para nosotros dejar a nuestro rival en 50, el objetivo es dejarlo en 60 o 70", admitió Martínez.

Ya con la clasificación asegurada, Gonzalo y todo Sportivo empiezan a pensar en Barrio Hospital, ganador del primer tramo y mejor equipo de la fase regular.

La final comenzará el viernes, en escenario neutral y al mejor de cinco partidos.

"Con Barrio ya jugamos, incluso ganamos un partido en La Curtiembre con bajas. Es un equipo totalmente distinto al que hemos enfrentado, es un equipo con experiencia, con jerarquía. Obviamente que el planteo va a ser totalmente distinto, nuestra idea siempre fue ir construyendo durante el año. Ir encontrando sociedades y dónde esta nuestro juego. Para llegar a esta parte del año a cosechar todo eso que habíamos construido y creo que se está dando que el mejor momento nuestro del torneo es este, que es cuando tenés que estar muy bien, que es en los playoffs", entendió.

"Ellos cuentan con la final extra también y lo tenemos en cuenta. Conozco a casi todos los jugadores, jugué con ellos o los enfrenté, son todos de mucha jerarquía. Ellos van a jugar inteligentes y explotando sus virtudes, todos van a buscar sus momentos porque juegan bien al básquet. Nosotros tenemos que explotar nuestras virtudes, que tenemos un montón de variantes ofensivas y somos un equipo más joven, más dinámico en general, por ahí podemos explotar eso también. Es un lindo desafío, es una final. Estoy muy contento de haber dado una mano para eso, estoy muy contento acá. Me gusta el club en general, el grupo, la gente, creo que falta eso: ir disfrutar la final y simplemente saber que es una serie pareja y que se va a definir en quien explota mas sus virtudes", remarcó Gonzalo.

