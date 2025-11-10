Barrio Hospital y Sportivo repitieron en semis y jugarán la final del segundo tramo

Barrio Hospital y Sportivo Bahiense repitieron esta noche en las semifinales y, a partir del viernes, definirán los playoffs del segundo tramo del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

El mejor equipo de la fase regular y ganador del primer certamen del año venció a Comercial, por 71 a 67, y consiguió el boleto a la final en cancha de Villa Mitre.

En un cierre dramático y parejo, un par de buenas defensas y un rebote ofensivo clave de Tomás Bussetti, le permitieron cerrar el juego al equipo conducido por Claudio Queti.

En el primer cotejo, Barrio Hospital se había impuesto por 78 a 66, dando el primer paso en la llave que terminó barriendo por 2 a 0.

Sportivo, en tanto, venció a El Nacional, por 71 a 50, apoyado en una gran labor defensiva, una noche inspirada de Gonzalo Martínez (22 puntos) y el tiro exterior (anotó 9 triples en los primeros tres cuartos).

En el Eladio Santos, el conjunto que dirige Miguel Loffredo volvió a dejar a su rival en la menor puntuación en la temporada, algo que ya había logrado en el primer juego de la serie, cuando se impuso por 67 a 55 en La Quinta.

En ambos encuentros, el Celeste no contó con Leonardo La Bella, ausente por un viaje personal.

*Como sigue

Barrio Hospital y Sportivo Bahiense jugarán la final de los playoffs del segundo tramo a partir del próximo viernes.

La misma se disputará al mejor de cinco juegos y en escenario neutral.

En caso de que gane Barrio Hospital se consagrará campeón y conseguirá el ascenso a Primera, ya que también se quedó con el primer tramo de la temporada.

De lo contrario, habrá una final extra.

Comercial - Barrio Hospital

En un partido muy parejo y de distancias cortas, Barrio Hospital venció a Comercial por 71 a 67 y logró cerrar la serie en el cancha de Villa Mitre.

El triple de Manuel Maina en la última jugada del tercer cuarto, dejó un último parcial al rojo vivo en el José Martínez, con el portuario arriba por 57 a 55.

Ya sin Herman Banegas (afuera por doble técnica desde el tercer cuarto), Barrio Hospital pasó al frente (61 a 60) con triples de Tomás Bussetti y Luciano Fortelli en el inicio del cuarto chico.

A eso le siguieron minutos con algunas imprecisiones y pocas anotaciones, para llegar igualados en 64 (doble de Bussetti) a falta de 3m25s. Todo estaba por verse.

En un goleo que fue a cuentagotas, dos penetraciones de Fortelli (la primera tras una tapa de Cardone), le dieron a Barrio Hospital 4 puntos de ventaja (69-66) con 56s6 por jugar.

A eso, tras un minuto pedido por Gustavo Candia, el elenco whitense le respondió con una muy buena jugada colectiva, que terminó con falta (antideportiva, tras la revisión en el video de los jueces) de Bussetti sobre Antonelli. El exjugador de Argentino anotó 1-2 desde la línea y achicó 67-69, con 39s5 en el reloj.

En la reposición, luego de un par de tiros forzados y algunos rebotes ofensivos, Comercial no pudo sumar y el recupero de Marcos Fernández (quien recibió falta) valió casi el partido. El interno fue a la línea con 8 segundos y falló ambos. Pero Bussetti bajó el rebote, también recibió falta y sentenció el partido anotando los dos simples y estirando la luz a 4 puntos (71 a 67) con 6s5 en el luminoso.

En el ganador, fue clave el aporte en el goleo de todos sus titulares, siendo Esteban Benedetti el más destacado con 15 puntos; seguido por Fortelli (14) y José Luis Martínez (14).

Mientras que Comercial tuvo como máximo anotador a Franco Cardone, quien terminó con 16 unidades, 11 de ellas en el primer cuarto.

La síntesis:

Comercial (67): N. Antonelli (9), J.C. Reschini (13), M. Maina (7), M. Álvarez (7), F. Cardone (16), fi; L. Orellano (2), B. Rodríguez (2), G. Barcala (8) y M. Godoy (3). DT: Gustavo Candia.

Barrio Hospital (71): L. Fortelli (14), E. Benedetti (15), T. Bussetti (9), J.L. Martínez (14), H. Banegas (8), fi; S. Branciforte (2), A. Andreanelli (7), T. Galant (2) y M. Fernández (0). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Comercial, 21-18; 43-38 y 58-55.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebatián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: Barrio Hospital, 2-0.

Sportivo-El Nacional

Con un tercer cuarto que resultó clave (lo ganó 25 a 13), apoyado en su tiro exterior (9 triples), una sólida defensa y una inspirada noche de Gonzalo Martínez (22 puntos; 4-9 en t3, 2-5 en t2 y 6-6 en libres), Sportivo volvió a vencer a El Nacional y cerró la serie en su cancha ganando por 71 a 50.

El triunfo del tricolor tuvo un goleo repartido, además del gran juego del exjugador de Liniers y Estudiantes. Los otros que aportaron en la fase ofensiva fueron Federico Escobar (12 puntos, con 2 bombas) y Rodrigo Blanco (10).

En El Nacional, lo más más destacados en el goleo fueron Alejo Arias (13 unidades) y Bruno Aceituno (10).

Luego de un comienzo parejo, el dueño de casa fue el primero en escapar, con un parcial de 7-0 que le permitió tomar la primera luz de la noche (14-8). Aunque el Celeste reaccionó y con 3-6 en triples emparejó las cosas y el primer cuarto terminó igualado en 17.

En el segundo parcial, un pasaje de 13-0 de Sportivo, apoyado básicamente en su tiro de tres puntos (6-11 hasta ahí), le permitió tomar la máxima hasta el momento y llevar el juego a un terreno mucho más favorable, ahora ganando por 30 a 17.

Si bien la visita acortó con un buen ingreso de Aceituno y buscando soluciones en la rotación, el local se fue arriba al entretiempo por 34 a 26.

Un furioso arranque al regreso del vestuario, le permitió al equipo de Miguel Loffredo llevar la luz a 21 puntos, obligando a su rival a echar el resto para que no se le termine la serie.

El gran pasaje del local se apoyó en una defensa que cerró caminos y, otra vez, en su tiro exterior, con dos bombas de Gonza Martínez y otras de Escobar (9-16 a nivel equipo), para irse arriba por 53 a 32 y empezar a quebrar el juego.

De hecho, Sportivo ganó el cuarto por 25 a 13 y entró al último parcial en ventaja por 59 a 39, dejando a su rival en un bajo goleo y contra las cuerdas.

Con todo eso a su favor, el tricolor supo cerrar el partido para terminar festejando con su gente el pasaje a la final.

La síntesis:

Sportivo (71): R. Blanco (10), G. Martínez (22), A. Barbero (0), E. Miguel (4), F. Escobar (12), fi; G. Stach (7), J. Tuero (2), M. Ayala (9) y U. Montes (5). DT: Miguel Loffredo.

El Nacional (50): A. Arias (13), N. Dulsan (9), M. Echarri (7), S. Hamze (3), L. Ruiz (6), fi; F. Dulsan (0), S. Ferrari (0), J. Margiotta (0), B. Aceituno (10), M. Cruklak ()0, J.C. Dauphin (2) y M. Cruglak (0). DT: Ramiro Riviere

Cuartos: Sportivo, 17-17; 34-26 y 59-39.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Cruz⁩ Schernenco y Juan Agustín Matías.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: Sportivo, 2-0.