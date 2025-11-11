Santiago Loos, el héroe de otro cierre épico de Pacífico: "Por suerte está cayendo para nuestro lado"

Pacífico volvió a disfrutar anoche de un cierre épico y a puro festejo, tras vencer a Bahiense del Norte en el primer punto de los cuartos de final del torneo de primera división del básquetbol local.

El gran protagonista de la jugada final fue Santiago Loos, quien aprovechó un rebote ofensivo tras un tiro libre de Juan Cruz Redivo y con un certero "cachetazo" anotó el doble que significó el triunfo por 84 a 83 en el William Harding Green

"Capaz que en la primera parte del torneo perdimos algunos partidos más de los que ganamos, pero en esta segunda tanda venimos cerrando muy bien los partidos. Capaz es un poco por la experiencia de los partidos que perdimos, por suerte está cayendo más para nuestro lado", reconoció el suarense en diálogo con El Diario Deportivo y en relación a los cierres que ha disfrutado el Verde a lo largo de la temporada.

"Desde chico, todos los videos que ves, todo lo que aspirás a hacer, es meter el último tiro, sin dudas. Y más un playoff", reconoció Santi en el programa que se transmite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play y puede verse en esta página.

Además, Loos revivió la jugada de la noche, que desató el festejo del equipo y el público presente.

"Capaz me dejo pasar para ver si me pasaba de largo, pero quedé bien parado. Era la única que había, capaz que daba para agarrarla, caer y tirar pero estaba al lado del aro y era la más fácil", reconoció.

"Yo le tengo una fe ciega (a Redivo), pero justo la forma que erró, que cayó al lado del aro me favoreció muchísimo. Por suerte cayó para nuestro lado, pero podría no haber sido así. Capaz hay que corregir algunos detalles durante los 40 minutos de partido para no llegar a esta situación. Pero bueno, contento de que pasó y cayó para nuestro lado porque se festeja más", admitió.

Por otra parte, se refirió a la importancia de acumular un par de cierres a su favor este año, ante Liniers y Villa Mitre, por caso (ver notas alusivas arriba).

"Lo que te cambia, sin dudas es la cabeza, capaz los otros equipos también saben como te comportás en esos minutos. Y, además, en la cancha de Pacífico siempre hay un plus que la gente nos acompaña mucho, que está muy metida en el partido, que grita, que canta y te hace sentir lo que es estar jugando en el lugar en el que estás"

Asimismo, analizó lo que este resultado puede significar en la serie -al mejor de tres- que continuará el jueves en el Manu Ginóbili.

"Si perdíamos el partido de ayer íbamos a tener que remontar un 1-0 abajo, habiendo perdido un partido muy duro. Creo que eso ahora pasó para el otro lado: ellos la van a tener que pelear y van a tener que saber cómo salir adelante de este golpe porque fue inesperado e increíble. Va a estar muy buena la serie", admitió.

"Creo que tenemos cosas para corregir -agregó-, que si las terminamos de pulir, no deberíamos llegar a ese puntos (un cierre parejo). Pero sin dudas que va a ser una serie bravísima, porque ellos tienen muy buenos jugadores, saben jugar muy bien en equipo, son rápidos, intensos. Va a ser una serie muy brava", cerró Santiago.

