El primero lo gritaron Villa Mitre, Napostá, Pacífico y Pueyrredón, que le ganó a Olimpo

Trámites y resultados dispares arrojaron los primeros partidos de las series de cuartos de final -al mejor de tres-, correspondientes al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, donde ganaron Villa Mitre y Napostá, el 1º-2º, más Pacífico, el 4º, todos en calidad de locales, mientras que Pueyrredón se llevó la ventaja para su casa.

El tricolor superó ampliamente a Leandro N. Alem: 91-62. Los de la Avenida terminaron imponiéndose a Estudiantes, 87 a 78, tras ganar por 22 el primer tiempo. Y el verde necesitó de un suplementario para derrotar a Bahiense, 84-83 (78-78), con una conversión de Santiago Loos.

El que dio la nota fue Pueyrredón (6º), venciendo de visitante a Olimpo (3º), por 60 a 56.

El próximo jueves jugarán el segundo partido, invirtiendo las localías. L.N. Alem hará las veces de local en Napostá, saliendo de su gimnasio auxiliar Oscar "Coqui" Torre, el cual venía utilizando las últimas fechas.

Mientras que Bahiense-Pacífico, también el jueves, comenzará 21.30 en lugar de las 21.

En caso de ser necesario tercer juego, el mismo se disputará el lunes 17, en los escenarios de esta noche. Si todas las series se cierran 2-0, ese día comenzarán las semifinales.

Villa Mitre 91, L.N. Alem 62

Villa Mitre hizo valer el número 1, y sin Pennacchiotti y Federico Harina, venció cómodamente a Leandro N. Alem, por 91 a 62.

La mano de Fausto Depaoli (19 puntos, con 5-8 en triples y 6 rebotes) y Alejo Blanco (17 unidades, con 4-4 en triples) fue clave para el tricolor, que en el primer tiempo sacó 14, con 8-15 en triples (3-3 de Alejo, 3-4 de Fausto, 1-2 Lionel Gómez Lepez y 1-2 Nacho Alem).

También, Julián Lorca bajó 6 rebotes y anotó 9 unidades, mientras que Franco Amigo, más allá del 0-6 en triples, sumó 5-5 en dobles y 1-2 en libres, más 5 rebotes y 3 asistencias.

En la visita, Ignacio Formiga aportó 15 puntos (1-3 en t3, 3-4 en t2 y 6-8 en t1), además de 6 rebotes.

Villa Mitre (91): F. Depaoli (19), A. Blanco (17), F. Amigo (11), R. Heinrich (4), J. Lorca (9), fi; M. Iglesias (3), S. Basualdo (10), J. Jasen (8), I. Alem (3), L. Gómez Lepez (5), B. Iguacel (2) y E. Diez. DT: Emiliano Menéndez.

L.N. Alem (62): F. Pallotti (3), M. Zalguizuri (3), V. Di Chiara (3), I. Formiga (15), H. Wilkerson (14), fi; J. Wentland (4), P. Zapata (3), T. Gómez Lepez (6), T. Scolari (3), S. D'Annunzio, M. Such (8) y L. Mazzilli. DT: Franco Maceratesi.

Cuartos: Villa Mitre, 30-14; 45-31 y 76-48.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Majorie Stuardo y Lucas Andrés.⁩

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: Villa Mitre, 1-0.

Napostá 87, Estudiantes 78

Napostá ratificó su buen momento, sumando la sexta victoria en las últimas siete presentaciones y en este caso superando a Estudiantes, por 87 a 78, al que le ganaba en el primer tiempo 54 a 32, con altos porcentajes: 5-13 en triple, 15-19 en dobles y 9-10 en libres, incluyendo 14 puntos de Tomás Bruni.

El albo reaccionó en el tercer cuarto (lo ganó 24-14) y fue otro el partido, con un resultado final más alentador para Estudiantes.

En el equipo de la Avenida hubo un parejos rendimientos de Leonel Alemañy, con 19 puntos (3-8 en triples, 2-3 en dobles y 6-9 en libres), más 8 rebotes; Gastón Torres, autor de 17 puntos (11-13 en libres) y 6 recobres; Tomás Bruni, que metió 16, con 2-6 en t3, 3-3 en t2 y 4-4 en t1, mientras que Guido Muzi aportó 12 puntos y 5 rebotes.

En el albo, Pedro Santiago convirtió 15 puntos (6-8 en dobles) y tomó 8 rebotes; Matías Martínez metió 14, con 3-4 en triples, 1-1 en dobles y 3-3 en libres, mientras que Julián Rodríguez dio 8 asistencias y metió 8 puntos.

Napostá (87): S. Vasconcelo (5), L. Alemañy (19), G. Muzi (12), J. Larrandart (6), G. Torres (17), fi; T. Bruni (16), N. Quiroga (6) y N. Sánchez (6). DT: Fabricio Piccinini.

Estudiantes (78): R. Aguirre (10), S. Ranieri (6), L. Delgado, P. Santiago (15), J. García (12), fi; J. Rodríguez (9), M. Martínez (14), J. Mitoire (8) y J. Belleggia (4). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Napostá, 25-11; 54-32 y 68-56.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián⁩ Arcas y Joaquín⁩ Irrazábal.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Serie: Napostá, 1-0.

Olimpo 56, Pueyrredón 60

Pueyrredón le ganó por segunda vez en la temporada a Olimpo, ahora, 60 a 56 y como visitante, quedándose con la ventaja.

Un aurinegro -sin Valentín Carrizo- que perdió el tercer partido en los últimos cinco juegos y que atraviesa su peor momento de la temporada.

La visita dominó en el primer cuarto (15-6) y en el último (21-12).

El puntaltense Guillermo Mallemaci fue el goleador, con 18 puntos (9-12 en libres) y 6 rebotes, mientras que Carlos Balmaceda aportó 11 rebotes.

Olimpo redondeó 4-22 en triples, siendo Segundo Alimenti su principal carta de gol, con 18 puntos .

Olimpo (56): S. Alimenti (18), A. Dottori (12), M. Diel (8), F. Ruesga (4), A. González (4), fi; A. Marroni (4), A. Solomon, B. López (6) y A. Bodach. DT: Juan Cruz Santini.

Pueyrredón (60): A. Pan (10), L. Lucchetti (8), N. Renzi (5), G. Mallemaci (18), C. Balmaceda (7), fi; D. Carci (5), G. Gerhardt (1) y G. Sagasti (6). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Olimpo, 6-15; 23-25 y 44-39.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: Pueyrredón, 1-0.

Pacífico 84, Bahiense 83

Con un doble de Santiago Loos con el sonido de la bocina, tras rebote ofensivo luego que Juan Cruz Redivo convirtiera 1 de 2 desde la línea, Pacífico derrotó en suplementario a Bahiense del Norte, por 84 a 83 (78-78).

El principal goleador del verde fue Juan Cruz Redivo, con 16 puntos (2-3 en triples, 3-5 en dobles y 4-6 en libres), Tomás Sagarzazu bajó 13 rebotes, Valentín Cortés y Loos, 10 cada uno

Además, Mateo Boccatonda metió 3-5 en triples (12 puntos); Branco Salvatori anotó 11 unidades, tomó 5 rebotes y dio 3 asistencias, mientras que Francisco Mattioli convirtió 9 unidades, con 1-3 en t3, 1-1 en t2 y 4-4 en t1.

En el tricolor, Juan Pedro Hollender metió 26 puntos (7-14 en dobles y 12-16 en libres) y bajó 10 rebotes. Por su parte, Augusto Lamonega metió 18 (2-5 en trples, 3-8 en dobles y 6-8 en libres), más 5 asistencias.

Pacífico (84): B. Salvatori (11), F. Mattioli (9), V. Cortés (12), S. Loos (9), T. Sagarzazu (11), fi; M. Boccatonda (12), J.C. Redivo (16), I. Errazu, Genaro Pisani (4) y Gino Pisani. DT: Mauro Richotti.

Bahiense del Norte (83): A. Lamonega (18), B. Lozano (12), E. Roberson (5), J.C. Hoya (2), F. Bonivardo (5), fi; S. Luengo (15), J.P. Hollender (26), F. Ruggiero y A. Catalán. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Pacífico, 18-24; 41-38 y 64-60.

Tiempo regular: 78-78.

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: Pacífico, 1-0.