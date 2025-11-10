Alejo Blanco, tras el debut de Villa Mitre: "Trato de jugar igual en Primera, la Liga y Sub 23"

Villa Mitre ganó en su debut en la Liga Argentina y encontró jóvenes de refresco en el banco, siendo uno de ellos Alejo Blanco.

"Cuando me tocó entrar, sabía que tenía que hacerlo con tranquilidad. Me sentí bastante cómodo y suelto", dijo el base, quien estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Blanco renovó energía con su ingreso y le adosó gol, con el tercer triple consecutivo del tricolor, tras dos de Harina.

"Sabía que tenía que entrar de atrás para adelante y por suerte se me abrió el aro, por lo que estuve con más confianza", reconoció.

Villa Mitre mostró un juego de concepto, entendiendo cada uno qué puede hacer y cómo, inclusive, evitando sobrecargar las decisiones únicamente en Pennacchiotti.

"Franco es un jugador que genera mucha atención abajo del aro, lo cual nos genera tiros a los demás", entendió.

Alejo juega paralelamente el torneo local y la Liga Argentina, como la mayoría de los jugadores de Villa Mitre.

"Lo que más me gusta es jugar, así que no tengo problemas si jugué ayer, juego hoy y mañana. No hay nada más lindo que jugar", reconoció.

Respecto de las diferencias de responsabilidades en cada equipo, Blanco dijo que para él es indistinto.

"Trato de jugar siempre de la misma forma. En los minutos que me toque, dar intensidad defensiva y en ataque tirar los tiros que me da el equipo. Pero trato de jugar igual en Primera, la Liga y Sub 23". señaló.

A su juego le fue sumando tiro, al fundamental.

"Son competencias donde el físico vale y en la Liga los jugadores me sacan dos cuerpos, por lo que es importante tener un tiro respetable", asumió.

También se refirió al valor que le dan al torneo local, más allá de la última derrota ante 9 de Julio.

"Estamos enfocados en hacer una buena serie contra Alem, los rivales que nos sigan tocando, jugar contra Olimpo y, si Dios quiere, campeonar de vuelta", apuntó.

Mirá el video completo: