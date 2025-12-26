Aumento de la carne: aseguran desde la Cámara que el precio estaba atrasado en un 31%

Los precios en góndola de la carne sufrieron aumentos continuos en los últimos meses, Miguel Schiariti, representante de CICCA habló con LU2 y explicó los motivos por los que se dispararon los valores en este cierre de año.

"Si decimos que el precio aumentó el 70% en un año, quiere decir que tenía un atraso muy grande. El productor ganadero estaba perdiendo plata y el productor de cría estaban perdiendo plata. El hecho de que haya aumentado así y lo moviéramos ese 70%, se convierte en realidad en un 31%, ese era el atraso real que tenía el precio de la carne, ahora se solucionó, pero el aumento en esas proporciones tiene que ver precisamente con el atraso que venía sufriendo", indicó Schiariti.

"Recordemos que en el año 23 hubo una sequía realmente muy importante, en el 24 hubo inundaciones durante todo el año, y en el 25, en el segundo semestre, también tenemos inundaciones. Es decir, la producción ganadera se complicó mucho, no sólo a partir de la política económica, sino partir del clima. Entonces, eso que ustedes titulan con título catástrofe, en realidad está reflejando lo mal que la pasó el sector durante tres años", afirmó.

El consumo de carne vacuna ha bajado en este 2025, pero aumentó proporcionalmente el de pollo y cerdo compensando esa caída en la primera opción. En términos porcentuales, según el informe del CICCA el aumento en todos los tipos de carne ha crecido hasta hasta unos 117 kg anuales por familia:

"El consumo de carne a nivel global aumentó. Cuando consumíamos 63 o 65 kilos de carne vacuna, el consumo total de carne era de 80 kilos (7 kilos de pollo y 3 o 4 kilos de cerdo). Ahora, el cambio en la genética porcina y en la genética aviar, hizo que aumentara la competitividad y la productividad del pollo y del cerdo a punto tal, que con el precio promedio de 1 kilo de carne se compran 3 kilos y medio de pollo o se compran dos kilos y medio de cerdo, impactando directamente en la proporción de consumo en cada tipo", sentenció.

"El precio juega un rol muy importante y el bolsillo de la gente es el que termina determinando si compramos carne de vacuna o carne de porcina o carne de pollo".

En ese sentido, hay un cambio en los patrones de consumo determinados por el precio y los niveles adquisitivos de las personas en un año de estancamiento en todos los niveles de la economía interna del país.

Por último, Schiariti indicó que los precios no tendrán variaciones notables en el corto y mediano plazo porque ya están acomodados: "Una de las cosas que podemos mencionar es que el precio del ternero se ha acomodado a valores realmente importantes, hay buenas perspectivas y el mercado en las últimas semanas, a pesar de que aumentó en las últimas cuatro semanas alrededor del 30%, estamos bien abastecidos y no va a haber diferencias notorias de precios en las próximas dos semanas en lo que es casi clave para los argentinos en este momento de cierre de año", finalizó el titular del CICCA.