El aumento del precio de la carne vacuna duplicó a la suba de la inflación

Con el alza registrada en octubre, los precios de la carne duplicaron en un año al índice general del INDEC, lo que contradice afirmaciones en contrario, y, en lo que va del Gobierno de Javier Milei, se consumen menos cortes bovinos como consecuencia directa de "la menor capacidad de consumo de los hogares", según concluye el Centro CEPA en base a datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes.

Los principales incrementos del mes pasado, que se verán reflejados en los datos de inflación, fueron asado (+8,2%), picada especial (+6,1%), matambre (+5,5%) y vacío (+5,3%), contra el alrededor de +2,2% que arrojaría el indicador general de precios del mes.

Hay que retrotraerse un año y verificar que los distintos cortes remarcaron 61,8%, 30,7 puntos porcentuales por sobre el 31,1% de toda la economía, y que el asado (+64,7%) y el vacío (73,7%) subieron por encima del promedio general de la carne vacuna (61,8%). El bife angosto (+63,5%), el cuadril (+65,9%), el peceto (+66,5%) y el lomo (+66,6%) completan el ranking de cortes que sufrieron aumentos por encima del promedio.

Pero más allá de esta variación coyuntural, la comparación más contundente que explica el descenso del 7,3% en el consumo interno de carne bovina desde que asumió el actual Gobierno es que los salarios registrados del sector privado (INDEC) alcanzaron recién en agosto el nivel de noviembre de 2023.

Argumentos

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) atribuye el incremento de octubre a una mayor demanda estacional por la cercanía de fin de año.

Pero también, para que se registraran incrementos que oscilan entre el 15% y el 18% e impacten directamente en el consumo familiar, hubo varios otros factores: las intensas lluvias que afectaron la oferta ganadera, las exportaciones que, aunque hayan descendido, reducen el stock disponible en el mercado interno y las especulaciones del sector en torno a posibles cambios en las retenciones, que se reflejan en la distribución a los puntos de venta.

En cuanto a la incidencia de las exportaciones en el comportamiento de los precios internos, en realidad en el acumulado de enero a septiembre de 2025 tuvieron una caída de 10,4% en comparación con 2024 y de 1,9% respecto de 2023.

Este retroceso responde principalmente a la menor demanda proveniente de China —aun cuando en los últimos meses se observa cierta recuperación—, según indicó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina .

Precios relativos y sustitución de consumos

Más allá de los promedios, las cotizaciones relativas con proteína animal sustituta muestran que en los diez meses que van de este año, con lo que cuesta un kilo de asado se pueden comprar tres de pollo y un kilo y medio de pechito de cerdo.

En nuestro país, el consumo de carne vacuna (70 kg/habitante/año) es una característica tradicional de la alimentación.

Las carnes son esgrimidas en la cultura nacional como el grupo de alimentos que aporta proteínas de alta calidad y la mejor fuente de hierro. (con información de NA)