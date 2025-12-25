Alerta amarillo para Bahía Blanca y la región por viento y lluvia durante la tarde y noche del viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas y viento para Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense durante la tarde y noche del viernes.

El sector afectado por el aviso climático comprende, además de nuestra ciudad, los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", remarca el SMN sobre las precipitaciones previstas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual", completa.

Al anticipar el alerta por vientos, el organismo sostiene que "el área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

Entre las recomendaciones habituales para este tipo de situaciones, desde el Servicio Meteorológico sugieren evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y no buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.