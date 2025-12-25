El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 26 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 39 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a caluroso, con viento leve en aumento desde el noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará caluroso, tornándose inestable con precipitaciones y tormentas, y viento fuerte del sector noroeste. El índice de radiación UV se prevé muy alto y la visibilidad seguirá buena.

La noche, finalmente, será fresca con inestabilidad remanente, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 25 grados.