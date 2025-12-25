El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 26 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 26 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 39 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a caluroso, con viento leve en aumento desde el noroeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo se presentará caluroso, tornándose inestable con precipitaciones y tormentas, y viento fuerte del sector noroeste. El índice de radiación UV se prevé muy alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, finalmente, será fresca con inestabilidad remanente, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 25 grados.