La ciudad.

Un importante incendio de pastizales afecta el predio del V Cuerpo de Ejército

En el lugar trabajan Bomberos y Defensa Civil.

Fotos Emmanuel Briane - La Nueva.

Un importante incendio de pastizales afecta esta tarde un sector del predio del V Cuerpo de Ejército, lo que genera una densa columna de humo que puede observarse desde diferentes puntos de la ciudad.

El incidente comenzó cerca de las 15, y por el momento se desconocen las causas que originaron las llamas.

 

En el lugar se encuentra personal de Bomberos y de Defensa Civil, que trabaja activamente para impedir que las llamas se propaguen hacia otras áreas.

 

"Se quemo todo en 2 minutos", dijo un persona que presenció el siniestro.

Precisamente, las llamas avanzaron con rapidez y provocaron una enorme columna de humo, especialmente en el sector de atrás del Batallón, que linda con el nuevo barrio Procrear.

Noticia en desarrollo

 

