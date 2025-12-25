Un importante incendio de pastizales afecta el predio del V Cuerpo de Ejército
En el lugar trabajan Bomberos y Defensa Civil.
Un importante incendio de pastizales afecta esta tarde un sector del predio del V Cuerpo de Ejército, lo que genera una densa columna de humo que puede observarse desde diferentes puntos de la ciudad.
El incidente comenzó cerca de las 15, y por el momento se desconocen las causas que originaron las llamas.
En el lugar se encuentra personal de Bomberos y de Defensa Civil, que trabaja activamente para impedir que las llamas se propaguen hacia otras áreas.
"Se quemo todo en 2 minutos", dijo un persona que presenció el siniestro.
Precisamente, las llamas avanzaron con rapidez y provocaron una enorme columna de humo, especialmente en el sector de atrás del Batallón, que linda con el nuevo barrio Procrear.
Noticia en desarrollo