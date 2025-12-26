Independiente, interesado en un jugador surgido de Racing

Independiente comienza a moverse en este mercado de pases con el objetivo de reforzarse de la mejor manera posible de cara al 2026 y uno de los jugadores que tiene en la mira es el delantero Alexis Cuello, surgido de Racing.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el técnico del Rojo, Gustavo Quinteros, pidió al menos un refuerzo en la defensa, el mediocampo y la delantera.

Es por este pedido que la dirigencia de Independiente ve con buenos ojos la posible llegada de Cuello, quien tuvo un muy buen 2025 en San Lorenzo, donde se convirtió en una pieza fundamental para el equipo que actualmente dirige Damián Ayude.

En 36 partidos disputados este año, el delantero hizo seis goles y entregó una asistencia, aunque fue clave en la ofensiva del equipo de Boedo.

Cuello surgió de Racing, aunque nunca tuvo oportunidades y no llegó a debutar en primera con la Academia. Fue por esto que para la temporada 2019/2020 se fue a Barracas Central, aunque luego ser transferido a Instituto de Córdoba y después a Almagro, para finalmente recalar en San Lorenzo a principios del 2024.

Pese al interés que demostró Independiente, la llegada de Cuello no sería para nada fácil, ya que San Lorenzo pide cinco millones de dólares, una cifra impagable para el club de Avellaneda que atraviesa una delicada situación económica.

Es por esto que Independiente buscaría pagar una suma menor e incluir a algunos jugadores en la operación para que finalmente se pueda llevar a cabo la transferencia.

De todas maneras, Boca también está interesado en Cuello, por lo que el club de Avellaneda no la tendrá nada fácil. (NA).