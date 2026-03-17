Día de San Patricio: por qué se conmemora cada 17 de marzo, cuál es su origen y cómo se celebra

Como cada 17 de marzo, este martes se celebra San Patricio y si bien tiene un origen más bien cristiano, a esta fecha se la caracteriza por celebrar tomando cerveza y realizar distintos desfiles.

Esta celebración es considerada “fiesta nacional” en la República de Irlanda y se lo celebra junto al día nacional de la fundación de ese país, que tiene una fuerte importancia dada la gran presencia católica en la región.

La festividad se celebra anualmente en esta fecha para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla de Irlanda ubicada al noroeste de la Europa continental.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pese a que hoy en día la fiesta adquiere un aspecto extremadamente pagano, hay un sentimiento religioso considerable detrás de ella, ya que Patricio hizo grandes esfuerzos para fusionar la cultura irlandesa con el cristianismo ante la oposición de los reyes de Irlanda y los altos sacerdotes paganos, que intentaban por todos los medios disuadir a la gente.

Quién fue

Fue un misionero católico y predicador nacido en Escocia a finales del siglo IV, quien llegó a Irlanda luego de escapar de la esclavitud y allí fue donde inició su recorrido religioso. La tradición explica que utilizó el Shamrock, el famoso trébol de tres hojas, para explicar la Santísima Trinidad: Padre, hijo y espíritu santo, convirtiéndose en uno de los símbolos de la iglesia católica irlandesa.

A su vez, una antigua leyenda sostiene que luego de fundar la primera iglesia y realizar varios milagros, San Patricio comenzó a ganar adeptos muy rápidamente, situación por la que los sacerdotes paganos enviaron un ejército de duendes a molestar e impedir el rezo de los nuevos feligreses.

Fue allí cuando San Patricio les promulgo que “en nombre de Dios Todopoderoso, yo los expulso, espíritus impuros”, y así logró desterrarlos y terminar con sus amenazas. Por ese motivo es que la imagen de San Patricio es también utilizada hasta el día de hoy como protección ante estos legendarios personajes.

Por qué se celebrando tomando cerveza

Dado que en el origen de esta celebración las prácticas religiosas eran mucho más estrictas que en actualidad, cada 17 de marzo los católicos irlandeses se encontraban en plena época de Cuaresma.

La Cuaresma son los 40 días previos a la Pascua cristiana que van desde el miércoles de Cenizas hasta el domingo de resurrección. Durante este período de cuarenta días muchos católicos realizan ayunos o restricciones en sus comidas y especialmente en el consumo de bebidas alcohólicas. Por ello, llegado San Patricio el consumo suele ser excesivo. (TN)

A su vez, otra leyenda sostiene que San Patricio les enseñó a los irlandeses a fabricar la cerveza, por lo cual se bebe en su honor en su día.