El último refuerzo de Olimpo conoce el paño y sabe de lo que habla: “Se armó un gran equipo”

Cuando la dirigencia de Olimpo había dado todos los indicios de que el plantel estaba cerrado, el domingo sorprendió con la noticia de la llegada del decimoquinto refuerzo: Joaquín Susvielles, de último paso por Alvarado de Mar del Plata en 2025 (21 cotejos y un gol) y con un ciclo anterior en el aurinegro (5 presencias en Primera de AFA en 2014).

“Siempre estoy en contacto con Carlos (Mungo, DT olimpiense), el es muy allegado a mi familia en Bahía y en cada mercado de pases me pregunta si me quiero sumar. Antes no se dio, pero ahora si”, comenzó diciendo “Coqui” en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Joaco, pampeano, de 35 años y conocedor del Federal A y de otras categorías del ascenso argentino, también defendió los colores de Villa Mitre en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014 (47 encuentros y 28 tantos).

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“De ambos clubes guardo gratas vivencias y lindos recuerdos, porque a la Villa me incorporé a los 20 años, era mi primera salida de Santa Rosa, y el mundo de ese momento, el Argentino B, era lo mejor que me podía estar pasando; y con Olimpo jugué en la elite del fútbol nacional cuando en ese entonces era difícil para un jugador del interior llegar a ese nivel”, indicó el 9 que en Primera también incursionó en Belgrano y Barracas.

“Olimpo armó un gran equipo y el domingo (a las 16 debuta ante Alvarado en el Carminatti) me dan unas ganas tremendas de estar, pero estoy en un proceso de acondicionamiento físico y tengo que hacer diferenciado hasta que me ponga a tono con mis compañeros”, explicó quien hoy cumplió su segunda jornada de prácticas junto al plantel olimpiense.

Antes del cierre, se quejó de algunos dolores que le quedaron por haber pasado por el famoso “caminito” humano de presentación frente al plantel (“te golpean sin piedad”, manifestó sonriente) y adelantó que vio un club con la misma utilería, infraestructura y ganas de competir y transcender que cuando estuvo en 2014.

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