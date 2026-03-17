El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 18 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 28 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado y soleado, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será cálido y soleado, con viento leve del sector norte. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, por su parte, se presentará templada con aumento de nubosidad, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 18 grados.