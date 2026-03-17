El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 18 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 18 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 28 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado y soleado, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será cálido y soleado, con viento leve del sector norte. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, por su parte, se presentará templada con aumento de nubosidad, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 18 grados.