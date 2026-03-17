Bahía Blanca | Miércoles, 18 de marzo

21.9°

Básquetbol.

Gran partido de Ruesga en Quimsa y mucha participación de los bahienses en Liga Nacional

Noveno triunfo en fila para los santiagueños; quinto seguido para Boca (con Lucas Faggiano) y Ferro que no levanta: tres derrotas consecutivas.

Fausto fue el mejor nacional de los santiagueños en la victoria ante Quimsa.

La noche de Liga Nacional tuvo participación de varios bahienses, destacándose, básicamente, Fausto Ruesga, en la victoria de Quimsa ante Obras, por 89 a 81.

Los santiagueños, de gran remontada desde que asumió Lucas Victoriano, sumó la novena victoria consecutiva (7 en fila con este DT) y se ubica segundo en las posiciones.

Fausto, ex Olimpo, completó 12 puntos (1-2 en triples, 3-6 en dobles y 3-3 en libres), más 5 rebotes y 2 recuperos, en 23m06.

Fue el mejor nacional, acompañando a los extranjeros Jerome Meyinsse y Brandon Robinson.

"La cabeza es importantísima. Estamos construyendo algo muy importante. Me siento contento con mi aporte y poder aportar mi granito de arena para el equipo", dijo el bahiense, en la transmisión oficial.

En picada

Todo lo contrario sucedió con Ferro, que sumó la tercera caída en fila y está luchando por asegurarse un lugar entre los cuatro, algo que hasta hace poco parecía un trámite.

Esta vez no pudo frente a Oberá, que ganó como local, 84 a 80, y trepó el tercer lugar, en una muy buena temporada.

En los misioneros, el bahiense Alejo Azpilicueta participó 14m11, convirtió 3 puntos (1-4 en t3), bajó 2 rebotes y recuperó una pelota. No ingresó Albano Costa, el otro de nuestra ciudad.

Enfrente, Jano Martínez terminó con 13 puntos (2-8 en triples, 3-5 en dobles y 1-3 en libres), 5 rebotes y una asistencia, en 29m06.

Por su parte, el pringlense Valentín Bettiga sumó 8 puntos (1-5 en triples, 2-4 en dobles y 1-2 en libres), 5 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias, en 28m07.

Trepa Boca

Boca acumuló la sexta victoria en fila, venciendo a Peñarol, por 86 a 70.

Hubo 9 puntos, 3 rebotes y una asistencias de Lucas Faggiano, en 17m20.

Ramella por Varas

El marplatense Leandro Ramella, que había sido cortado por Quimsa, será el entrenador de Regatas Corrientes, en reemplazo de Juan Manuel Varas.

 

