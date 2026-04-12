La jugada del Baskonia que frustró el debut del bahiense Néstor García en Gran Canaria

El DT bahiense le cambió la cara al elenco amarillo, pero no alcanzó. Foto: ACB.

Se concretó este domingo el debut del bahiense Néstor García al frente del equipo de básquetbol Gran Canaria, aunque una jugada de Baskonia en los instantes finales, privó al "Che" y a su equipo de coronar una victoria clave.

Gran Canaria cayó en su visita a Baskonia por 88 a 86, gracias a un doble seguido de falta y lanzamiento adicional del estadounidense Trent Forrest.

De todos modos los medios que cubieron el encuentro coincidieron en que se notó el cambio de actitud y de mentalidad en el "Granca", en el estreno del "Che".

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En el visitante el alero argentino Nicolás Brussino aportó 13 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en 29m52s.

Esta derrota complicó un poco más el panorama de Gran Canaria de cara a la permanencia, ubicándose en el puesto 16º entre 18º, con siete victorias y 19 derrotas.

Los próximos dos partidos serán de local, el primero el sábado 18 ante Casademont Zaragoza (14º) y una semana después ante Girona (10).

Así fue la jugada de cierre que le dio la victoria a Baskonia: